Sav prihod bit će doniran djeci bez adekvatne skrbi, a komade odjeće donirali su Bojana Gregorić Vejzović, Tarik Filipović, Ecija Ojdanić, žiri ‘Supertalenta’...
VELIKODUŠAN ČIN PLUS+
Na humanitarnom glumačkom buvljaku je i smoking s Oscara! 'Nadam se da možemo pomoći'
Haljina Bojane Gregorić Vejzović ili Ane Begić Tahiri, košulje Borka Perića ili komad 'obleke' članova žirija 'Supertalenta'... Sve je to možebitno vaše. U subotu će u zagrebačkom kazalištu Gavella biti Humanitarni glumački buvljak, od 11 do 15 sati, a sav prihod bit će doniran djeci bez adekvatne roditeljske skrbi koja kreću u samostalni život.
