Na humanitarnom glumačkom buvljaku je i smoking s Oscara! 'Nadam se da možemo pomoći'

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 3 min
Sav prihod bit će doniran djeci bez adekvatne skrbi, a komade odjeće donirali su Bojana Gregorić Vejzović, Tarik Filipović, Ecija Ojdanić, žiri ‘Supertalenta’...

Haljina Bojane Gregorić Vejzović ili Ane Begić Tahiri, košulje Borka Perića ili komad 'obleke' članova žirija 'Supertalenta'... Sve je to možebitno vaše. U subotu će u zagrebačkom kazalištu Gavella biti Humanitarni glumački buvljak, od 11 do 15 sati, a sav prihod bit će doniran djeci bez adekvatne roditeljske skrbi koja kreću u samostalni život.

