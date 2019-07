Na krštenju Archieja neće biti kraljica: Ide gledati nove konje

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (37) i princ Harry (34) postali su 6. svibnja roditelji sina Archieja kojeg će danas, dva mjeseca nakon rođenja, krstiti. Privatna ceremonija bit će održana u privatnoj kapelici kraljice Elizabete u dvorcu Windsor, a na krštenju će prisustvovati 25 do 30 najbližih prijatelja i članova obitelji.

No, čini se kako kraljica Elizabeta II. (93) neće biti prisutna na ovom događaju, kako britanski mediji pišu, zbog loše organizacije. Princ Harry, Meghan i kumovi Archieja čija se imena još uvijek ne znaju, željeli su Archieja krstiti još u petak, no kraljica je dala do znanja kako se to neće dogoditi jer im plan nije javljen na vrijeme.

Umjesto krštenja, kraljica je sa suprugom, princem Philipom (98) odlučila otputovati u Škotsku kako bi pogledali nove konje koje su oždrijebili ove godine.

- Trebali su se više prilagoditi kraljici, znali su da treba ići u Škotsku. Očekivati da će se ona prilagođavati drugima nije pristojno. U redu je da žele raditi stvari na netradicionalan način, ali ipak trebaju imati obzira - komentirao je bliski izvor kraljevske obitelji nakon što su brojni obožavatelji ostali šokirani time što kraljica neće prisustvovati krštenju svojeg unuka. Kraljica nije bila ni na krštenju praunuka princa Louisa (1), sina princa Williama (37) i Kate Middleton (37).

Poznato je kako će na krštenju prisustvovati Harryjev brat i njegova supruga i Meghanina majka Doria Ragland (62).

Kapelica u dvorcu Winsdor obnovljena je nakon velikog požara 1992. godine kojeg je gasilo čak 200 vatrogasaca, a nakon renovacije princ Phillipe dizajnirao je šest vitražnih prozora koji su bili dovršeni pet godina poslije.