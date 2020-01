Na odmoru u Vijetnamu blista od sreće: Ljubav ti baš pristaje

Poduzetnica i modna dizajnerica Snježana Mehun (48) uživa u toplijim krajevima. Mehun je krajem stare godine zajedno sa dečkom, austrijskim poduzetnikom Franzom Schillingerom otputovala u Vietnam, a s atraktivnim fotografijama svakodnevno se hvali na društvenim mrežama.

Tako je nedavno podijelila fotografiju u bijelom jednodijelnom badiću na plaži te dala do znanja koliko uživa u odmoru.

- Kakvo je more danas? Opet savršeno toplo, opet savršeno sunčan dan, ljubazni nasmijani ljudi - poručila je Mehun na svojem Instagram profilu. Čini se kako je modna dizajnerica jako sretna u vezi jer su joj obožavatelji u komentarima piše kako blista od sreće.

- Ženo, ljubav ti baš pristaje - komentirali su njezini pratitelji. Mehun i austrijski poduzetnik u vezi su već duže vrijeme, a poduzetnica je priznala kako ju je poduzetnik privukao inteligencijom i osobnošću.

- Meni je neugodno malo o tome pričati. Neugodno mi je. Čekaj da kucnem u drvo, da ne ureknem, nikad ne znaš. Sigurno je da me privukao osobnošću, atraktivan je muškarac, to je bilo čime te privuče. Super je kao osoba, dobar je, izuzetno je sposoban. To mi se jako sviđa, to mi imponira, jako je inteligentan, poznaje jako dobro Hrvatsku, priča malo hrvatski - ispričala je Snježana koju svi ispituju hoće li se opet udati.

- Znala sam, to me svi pitaju. Ali ja sam to obavila već dva puta, nemam presing oko toga da to moram. Tu je s nama moj sin Dino kojeg volim najviše na svijetu i što se tog dijela tiče, ja imam sve - izjavila je poduzetnica koja u slobodno vrijeme s novim dečkom voli planinariti i odlaziti na Sljeme.

