Na optužbe Dujmićeve žene, Zec reagirao: Istina je puno bolnija

Vi ne možete više sa mnom, ja više ne mogu s vama. Nastavite nastupati dalje pod imenom Novi fosili pod uvjetom da dobijem četvrtinu od nastupa i koncerata, napisala je Snježana Dujmić

<p>Nakon što je Trgovački sud u Zagrebu prekinuo postupak koji je nedavno preminuli <strong>Rajko Dujmić</strong> pokrenuo protiv članova Novih fosila zbog korištenja imena te glazbene skupine, odnosno 'radi zabrane obavljanja postupaka kojima se vrijeđa pravo nositelja žiga i stjecanja bez osnove, <strong>Snježana Dujmić</strong> oglasila se na društvenim mrežama. </p><p>Napisala je, između ostalog, kako je Rajkov jedini uvjet bio da dobije četvrtinu od nastupa. </p><p>- Vi ne možete više sa mnom, ja više ne mogu s vama. Nastavite nastupati dalje pod imenom Novi fosili pod uvjetom da dobijem četvrtinu od nastupa i koncerata. To je bio jedan jedini Rajkov zahtjev, koji <strong>Sanja</strong>, <strong>Zec </strong>i <strong>Marinko </strong>nisu prihvatili. Više od pet godina je trajao sudski proces, tijekom kojega je bilo dva pokušaja izvansudske nagodbe. Prije godinu i pol, u Rajkovo ime su se sastali Sanja, Zec i Marinko sa <strong>Stevom Cvikićem</strong> kojem su obećali da će Rajku dati 500 eura po koncertu, ali taj dogovor nikada nisu ispoštovali - napisala je Snježana. </p><p>Na opružbe Dujmovićeve udovice oglasio se i <strong> Vladimir Kočiš Zec. </strong></p><p>- Još sam na godišnjem, nisam upućen u to niti sam se čuo sa Sanjom i ne mogu dati komentar. Jedino ćemo, nažalost, unatoč tome što smo zbog poštovanja prema Rajku i njegovu<strong> </strong>dignitetu htjeli da svima ostane u lijepim mislima, možda morati reći svoju istinu, koja je puno bolnija. To je sve što mogu reći - rekao je Zec za <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/na-optuzbe-dujmiceve-udovice-vladimir-kocis-zec-ima-samo-jedan-komentar-1425365">Večernji list. </a></p>