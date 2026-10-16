Na pozornicu HNK2 stižu dvije hvaljene slovenske predstave

Na pozornici HNK2 20. listopada gostuje Slovensko mladinsko gledališče iz Ljubljane s predstavom "Ne Carmen!" u režiji Zane Hoxhe, a 4. studenog Slovensko narodno gledališče iz Nove Gorice izvest će višestruko nagrađivanu predstavu "1973", autorski projekt redatelja Tomija Janežiča.

“Ne Carmen!" donosi provokativno suvremeno dramsko čitanje Bizetove opere. Polazeći od jedne od najpoznatijih priča operne literature, predstava otvara pitanja načina na koje kazalište prikazuje žene, oblikuje društvene predodžbe i reproducira stereotipe.

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Istodobno propituje odnose moći unutar kazališnog sustava, osobito granice umjetničke slobode i odgovornosti u procesu stvaranja predstave. Nakon izvedbe bit će organiziran razgovor s umjetnicima.

Predstava "1973", nagrađivana kazališna epopeja Tomija Janežiča, obiteljskim pričama i osobnim sjećanjima istražuje povezanost pojedinačnih sudbina s velikim povijesnim događajima.

Predstava je nastala u okviru programa Europske prijestolnice kulture GO! 2025, a njezinu umjetničku izvrsnost potvrdila su i mnogobrojna priznanja, među kojima se posebno ističu Šeligova nagrada za najbolju predstavu te Nagrada publike na 56. Tjednu slovenske drame. Gostovanje se ostvaruje uz potporu Europske kazališne konvencije (ETC).

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Ova gostovanja dio su snažnog partnerskog povezivanja HNK u Zagrebu sa slovenskim kazalištima, koje se temelji na uzajamnoj razmjeni predstava i dugoročnoj umjetničkoj suradnji.

Tako HNK u Zagrebu 20. listopada uzvratno gostuje u Slovenskome mladinskom gledališču s predstavom "Budi uvijek kao zmaj" Espija Tomičića, u režiji Olje Lozice, dok će se do kraja godine publici SNG-a Nova Gorica predstaviti Schillerovom dramom "Maria Stuart" u režiji Matije Ferlina. Prije nekoliko dana upravo je ta predstava dobila Nagradu "Tito Strozzi" za najbolju dramsku predstavu HNK u Zagrebu.

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"Tekst je lišen nepotrebne poetske i lingvističke ekvilibristike u jeziku i radnji, a izvedba je fokusirana na dramske situacije i univerzalne teme", dio je obrazloženja nagrade.

Uzajamna gostovanja potvrđuju intenzivnu suradnju hrvatskih i slovenskih kazališnih umjetnika te važnost međunarodne razmjene u povezivanju kazališta i publike. 