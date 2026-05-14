Na projekciji 'Brzih i žestokih' u Cannesu bila je i Walkerova kći

Obitelj je sve u filmovima "Brzi i žestoki", a ta je veza bila u središtu pozornosti tijekom emotivne proslave na Filmskom festivalu u Cannesu koja se održala u srijedu. Glumačka postava okupila se na posebnoj ponoćnoj projekciji prvog filma kako bi obilježila 25. godišnjicu franšize koja je osvojila svijet.

Prije same projekcije, Vin Diesel posebno se obratio Meadow Walker, kćeri Paula Walkera, koji je tragično preminuo u automobilskoj nesreći u studenom 2013. godine. Za ovu prigodu u Francusku su doputovale i glumice Jordana Brewster i Michelle Rodriguez, članice originalne postave, navodi People.

Nakon što je na pozornicu pozvao Rodriguez (47) i Brewster (46), Diesel je istaknuo kako nije mogao sam doći u Cannes proslaviti bliske veze stvorene tijekom snimanja franšize, a koje danas na najljepši način predstavlja upravo Meadow, kći njegovog pokojnog prijatelja i kolege Paula.

​- Osoba koja mi nije htjela dopustiti da dođem sam ovdje predstavljati to bratstvo bila je Meadow Walker - rekao je 58-godišnji Diesel, nakon čega je uslijedio glasan pljesak publike.

​- Idem brzo pustiti suzu - dodao je vidno dirnuti glumac.

Nakon što je film završio, a odjavna špica se odvila, Meadow je uz Dieselovu pomoć održala kratak govor. Glumačku postavu franšize nazvala je "izvorom snage", nakon čega joj je Diesel, brišući suze, rekao kako bi njezin otac Paul bio "tako ponosan" na nju. Njihov ponovni zagrljaj publika je pozdravila još jednim dugim pljeskom. Ranije te večeri, 27-godišnja Meadow pozirala je s Brewster, Rodriguez i Dieselom na crvenom tepihu u Cannesu.

Očeva ostavština i 'Brza obitelj'

Od očeve smrti, Meadow Walker predano radi na očuvanju njegove ostavštine. Osnovala je Zakladu Paul Walker 2015. godine koja podupire očuvanje mora i humanitarne ciljeve, nudeći stipendije studentima morske biologije. Istovremeno je zadržala duboku povezanost s Dieselom, koji je njezin krsni kum. Njihova veza toliko je čvrsta da ju je upravo on u listopadu 2021. godine odveo do oltara na njezinom vjenčanju.

Meadow je i sama postala dio filmske franšize kada se 2023. godine pojavila u filmu "Fast X". Svoju ulogu shvatila je kao način odavanja počasti ocu.

"Odrasla sam na setu gledajući svog oca, Vina, Jordanu, Michelle, Chrisa i druge na monitorima. Zahvaljujući tati, rođena sam u 'brzu obitelj'. Ne mogu vjerovati da sam sada i ja dio toga", podijelila je tada na Instagramu. Diesel je često govorio o tome koliko se osjeća zaštitnički prema Meadow i o svojoj predanosti da oda počast ostavštini njezinog oca unutar sage "Brzi i žestoki".

Diesel se tijekom večeri obratio i publici, zahvalivši im na dugogodišnjoj podršci koja je franšizu, s ukupnom zaradom većom od sedam milijardi dolara, učinila globalnim fenomenom. Najavio je i posljednji nastavak, nazvan "Fast Forever", koji u kina stiže 17. ožujka 2028. godine.

​- Jedini razlog zašto radimo finale za 'Brze i žestoke' za 2028. godinu... To je zbog svakoga od vas koji ste nam dali svoja srca i odanost - rekao je Diesel okupljenima.

​- Svatko od vas tko se osjećao kao dio naše obitelji. Vi nas tjerate da nastavimo. Vi nas tjerate da vas želimo učiniti ponosnima - poručio je.

Neposredno prije početka projekcije filma "Brzi i žestoki" iz 2001. godine, Diesel je rekao publici da je taj film "početak jedne riječi... a ta riječ je ljubav." Franšiza nastavlja živjeti na toj ideji, a Diesel je ranije natuknuo da bi se lik Paula Walkera, Brian O'Conner, mogao pojaviti u finalu, čime bi se na dostojan način zaokružila priča i očuvalo sjećanje na njega.

