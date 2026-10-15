Na suđenju Russellu Brandu pustili potresan iskaz: 'Nisam mogla disati, bio je težak...'

Na sudu u Londonu puštena je snimka policijskog ispitivanja žene koja tvrdi da ju je britanski komičar Russell Brand (51) silovao u hotelskoj sobi 1999. godine. U potresnom iskazu opisala je kako se nakon navodnog napada osjećala prljavo i bolesno, dodajući da joj je pritom govorio kako je to samo zabava.

Žena, čiji identitet ostaje zaštićen, ispričala je istražiteljima kako je upoznala Branda tijekom konferencije Laburističke stranke u Bournemouthu. Bilo je to krajem 90-ih, kad je on tek započinjao svoju karijeru i nastupao na lokalnoj kabaretskoj priredbi.

Foto: Metropolitan Police

Nakon nastupa počeli su razgovarati i složili su se da nastave druženje u njezinoj hotelskoj sobi, jer ona nije željela ići u noćni klub. Prema njezinim riječima komičar se ponašao pristojno i nije pomislila da ima ikakve skrivene namjere, pogotovo jer je pretpostavila da je homoseksualac.

Situacija se naglo promijenila kad se vratila iz kupaonice. Zatekla je Branda samo u donjem rublju kako poskakuje po sobi.

​- Tražio je da ga fotografiram, a onda me gurnuo na krevet - prisjetila se u snimci koja je prikazana na Krunskom sudu u Southwarku.

U svom svjedočenju, koje su policajci zabilježili u rujnu 2023. godine, žena je navela da je tad imala tek nešto više od 40 kilograma. Napadač je, s druge strane, bio vrlo težak i fizički ju je potpuno savladao.

​- Sjećam se da je bio na meni, bio je jako težak. Nisam mogla disati - ispričala je istražiteljima u suzama.

Dok je trajao navodni napad, koji se odužio na desetak minuta, žena se osjećala prestravljeno i osjećala je jaku bol.

​- Makni se s mene, molim te, prestani. Boli me - govorila mu je tad, nadajući se da će ga njezine riječi zaustaviti.

Foto: Isabel Infantes

Prema njezinom iskazu bivši glumac uopće nije reagirao na te molbe. Umjesto toga, navodno joj je objašnjavao kako se oni samo zabavljaju te da nema razloga za brigu.

Nakon događaja u hotelskoj sobi, žena navodi da se osjećala otupjelo i da je idućeg jutra od očaja udarala glavom o zid. Godinama je šutjela o onome što se dogodilo, boreći se s noćnim morama, dok je istovremeno gledala kako glumac postaje poznata svjetska zvijezda.

Odlučila je progovoriti tek nakon što je na britanskoj televiziji prikazan dokumentarac u kojem su i druge žene iznijele slične optužbe protiv njega. To ju je potaknulo da se obrati policiji i napokon ispriča svoju stranu priče.

Komičar se trenutačno suočava sa sedam optužbi, koje uključuju tri silovanja, tri seksualna napada i jedan slučaj nedoličnog seksualnog napada. Optužbe je iznijelo šest različitih žena za razdoblje od 1999. do 2009. godine.

Tužiteljstvo ga opisuje kao nemilosrdnog manipulatora i seksualnog predatora, dok on oštro odbacuje sve navode te se izjašnjava da nije kriv ni po jednoj točki optužnice.

Foto: Isabel Infantes