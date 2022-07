Na ulazu je kolaps pa preskaču ogradu. Lovi ih policija, a evo što o svemu kaže DJ Romero...

Mislim da ljudi shvaćaju koliko je Hrvatska zapravo lijepa. To mogu slobodno reći s obzirom na to da sam nastupao mnogo puta u Hrvatskoj. Ima puno prekrasnih otoka, plavo i čisto more. Hrvatska je svakako na mojoj listi za odmor, rekao nam je Nicky Romero (33), svjetski poznati DJ iz Nizozemske, u ekskluzivnom razgovoru za 24sata.