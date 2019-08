Na Victoria Secret pistu: 'Gogi me pretvorio u top modela...'

Hana Rodić (22) odlučila se zabaviti na Instagramu pa je poručila pratiteljima da joj postavljaju pitanja. Nije dugo trebalo da je fanovi 'zatrpaju', a jedno od pitanja glasilo je: 'Je li te Goran tjera da vježbaš s njim?'.

- Da. Sad su mi mjere 90-64-90, još skinem četiri centimetra u struku i lagano na pistu Victoria's Secreta - našalila se Zagrepčanka i pohvalila se da je 'Gospodin Savršeno', Goran Jurenec (39) od nje napravio top modela.

Obožavateljima je otkrila i da je visoka 177 centimetara te ima 55 kilograma. Zahvalila se i na komplimentima na račun svoje nove frizure i rekla da će možda uskoro biti plavuša.

Neke je zanimalo i kako joj je bez Gorana pored sebe, na što je Hana kroz smijeh poručila: 'Pa evo ga tu, spava pored mene kao medo'.

Na pitanje zašto nikada ne bude spontana i nenašminkana, budući da zagovara prirodan izgled, Hana je odbrusila da na Instagramu pokazuje ono što ona želi i da se nema potrebu nikome opravdavati.

U posljednje vrijeme Zagrepčanka je fanove iznenadila promjenama. U lipnju je u Turskoj operirala grudi i stavila filere u usta, a sad je ofarbala kosu i ukrasila tijelo. U svakoj njezinoj odluci podržava je Goran.

Posljednja promjena reality sudionice i influencerice su dvije tetovaže. Na ruku je stavila dvije ruže, dok je na lijevu nogu istetovirala uzrečicu na engleskom jeziku 'Keep your eyes on the stars, but your feet on the ground', što u prijevodu znači 'Drži oči na zvijezdama, ali noge na zemlji'.

