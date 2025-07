Nagrada za najbolji film u Puli pripala Mirotvorcu: Arhivu za film prikupljali su šest godina...

Film 'Mirotvorac' redatelja Ivana Ramljaka, producenta Nenada Puhovskog, scenarista Dragutina Hedla, Hrvoja Zovka, Ivana Ramljaka i produkcijske kuće Factum dobio je nagradu za najbolji film na 72. Pulskom filmskom festivalu u srijedu. Žiri u sastavu Silvestar Kolbas, Tomislav Pavlic, Tihana Lazović, Janko Popović Volarić i Jelena Paljan obrazložio je kako film oblikuje portret čovjeka čija je uloga u povijesti ostala prešućena, iako je mogla promijeniti njezin tijek. Osim toga, film je osvojio još jednu Zlatnu Arenu, i to za montažu, koja je dodijeljena Damiru Čučiću.

Pula: Mirotvorac, pobjednik 72. Pula film festivala | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Kako se navodi u sadržaju samog filma, 'godine 1991. na ulazu u Tenju ubijen je Josip Reihl Kir, načelnik Osječke policije, čovjek posvećen pregovorima i izbjegavanju rata. Mirotvorac je priča o posljednjih nekoliko mjeseci njegova života u osvit krvavog hrvatsko-srpskog rata, koji je Kir svim silama pokušao spriječiti, ispričana kroz izjave nekoliko svjedoka i pomoću arhivskih materijala iz tog doba. I danas, nakon više od trideset godina, mnogi su elementi tog ubojstva nerazjašnjeni, a mogući nalogodavci – nepoznati'. Tog 1. srpnja je Antun Gudelj nasred ulice ispucao više rafala na bijeli Stojadin. Osim Reihl-Kira, ubijeni su i Goran Zobundžija te Milan Knežević, dok je Milan Tubić u toj pucnjavi teško ozlijeđen.

Foto: PROMO

Ranije su za 24sata o filmu govorili Drago Held i Igor Zovko. 'To ljeto je bilo turobno i napeto, do ruba pucanja. On je bio vrlo obrazovan, ozbiljan policajac, mirotvorac, nije dolijevao ulje na vatru, i upravo ga je taj pokušaj da pregovara i zaustavi ratne tenzije koštao života', ispričao je Hedl koji je u to vrijeme bio glavni urednik Glasa Slavonije i Kira je i osobno poznavao.

On, Zovko i Ramljak su posljednjih šest godina prikupljali arhivu, pronalazili svjedoke i sugovornike, pregledavali zapise sa suđenja i istraga... Povjerenje im je dala i Jadranka Reihl-Kir, koja je po prvi put progovorila o posljednjim danima uz muža, a Zovko je ranije ispričao da su je nazvali još 2019., no trebalo joj je vremena da stane pred kamere. 'To je razumljivo, ona je svoj život posvetila borbi da se sazna istina o ubojstvu supruga', rekao je.

Hedl je ranije rekao i kako ubojstvo Reihl-Kira nosi sličnosti s ubojstvom Johna F. Kennedyja. 'Jesu li Lee Oswald i Gudelj bili samo sumanuti pojedinci ili je iza njih bila struktura?', problematizirao je Hedl. Ramljak je istaknuo kako je htio napraviti 'dokument vremena'. 'Da za 10, 20 godina, ako netko pita tko je bio taj Kir, ima tih 100 minuta dobiti uvid u ta vremena'.