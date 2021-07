Nakon uspjeha serijala 'Stani' u Lici i Zagorju, nagrađivana redateljica Andrea Buča nastavlja s popularnim putopisima. Ovog puta s Bučom ćemo stati na otocima.

- Nakon pandemijske stanke uzbudljivo je ponovno biti na terenu. Pred nama je 40 dana neumornog snimanja od Sjevernog Jadrana pa sve do daleke Palagruže. S obzirom na specifičnost otočana, karaktera koje ja u svojim serijalima rado snimam, potpuno je pogrešno graditi iluziju da će stvari ići po planu i prema dispoziciji snimanja, često sve padne u vodu i ode u drugom pravcu pa na licu mjesta donosim režijske odluke. Ne možeš nametnut ritam društvu koje ima svoju dinamiku, na otoku si, ovdje vrijeme ima drugu dimenziju - kaže Andrea.

Riječ je o jednoj od najgledanijih domaćih televizijskih emisija, koju je prihvatila te poduprla i struka dodijelivši joj nominaciju prestižne medijske nagrade. U trećoj sezoni autorica vodi publiku u morsku pustolovinu Jadranskim morem; njegovim čarobnim, pučinskim otocima. Posebnost serijala dokumentarni pristup u čijem su fokusu uvijek ljudi - nesvakidašnji, strastveni, živopisni karakteri, starosjedioci ili otočki povratnici, svjetioničari, ribari, jedriličari, kalafati, chefovi, lingvisti, biolozi, zaljubljenici u more i pustolovi.

- Za razliku od prva dva, ovaj otočki serijal je fizički najzahtjevniji jer smo na moru, vozimo se trajektima, katamaranima, jedrilicom, brzim gliserima, falkušama, sup-om, starim ribaricama, peraje i maska obavezan su rekvizit. Pučinski otoci su daleko a naše su rute u najmanju ruku zanimljive, primjerice s Mljeta moramo doći na Susak što ovako na prvu zvuči nemoguće, ali za jedno 10-11 sati stići ćemo cilja!“

Ne samo režijski, već i ljudski, specifičnom pristupom, Andrea Buča uspijeva iz svojih sugovornika izvući neočekivane situacije, otvorenost i ponajviše duh. Do sad su je se tijekom snimanja najviše su dojmile otočanke Meri i Anka.

- Jedna je s Lastova, druga je s Dugog otoka , jedna je spremala srdele na ražanj, to je poznata lastovska tradicionalna, autohtona kuhinja, a druga me učila soliti srdele, a obje imaju tako neke prekrasne ženske energije. Anka je starija i ona je najbrže secirala srdelu u tvornici Mardešić i bila je poznata kao najbrža ruka i s njom je bilo toliko fascinantno pričati i raditi i posebne su te otočanke. Drage su mi situacije u kojima ne znam što me čeka i u kojima ne poznam ljude. I onda se dese tako neke lijepe energije i razumijevanja i zagrljaji. A na Lastovu smo išli gledati zvijezde s teleskopom i tamo sam upoznala jednu prekrasnu djevojčicu Anu koja ljetuje na Lastovu, a zapravo je iz Zagreba. Ima deset godina i to me dijete oborilo s nogu. Obožavam tu malu Anu i njezino znanje o zvijezdama - ispričala nam je Andrea.

Prvu klapu autorica je udarila u zadarskom arhipelagu - na najzapadnijem Dugom Otoku, nakon čega slijedi snimanje na Kornatima, Žirju, Paklenim otocima, Lastovu, Mljetu, Susku, Visu i dalekoj Palagruži. Koji joj je od njih najdraži, nije nam mogla reći.

- Znaš kako kažu, to je kao da pitaš majku koje joj je dijete najdraže. Kada sam ih birala, birala sam one prema kojima imam neki odnos, na kojima sam već bila ranije, za koje me vežu neke lijepe privatne i poslovne situacije. Gdje postoje meni dragi mještani, otočani, a onda sam birala i one na kojima nikad nisam bila zbog te impresije. Kad radiš putopisni serijal, on je dosta osoban, a ovaj moj je takav, onda su i dojmovi kad si prvi put negdje jednako interesantni kao i kad si negdje gdje si se ponovo vratio i vidiš sve te ljude koje od ranije već znaš. Ono što me najviše iznenadilo je Žirje. Tamo nisam bila 12 godina i tad sam vodila ljetnu emisiju neku, ne mogu se točno sjetiti je li Razglednica iz Hrvatske ili 30 u hladu. Brodom smo putovali i HRT je radio te ljetne emisije i nakon 12 godina ja sam tamo došla i ljudi su se mene sjetili i fotografije mi nosili kako sam ja pričala s njima... Meni je to bilo toliko , zato što u našem poslu toliko ljudi prođe, toliko tema, priča, situacija, atmosfera, da naprosto nema 'mjesta na serveru da sve to sejva'. I kad sam se vratila tamo bilo je divno. Žirje me oduševilo zato što je to Dalmacija kakva je nekad bila, autohtona, točno onakva kakvu je ja pamtim iz djetinjstva. Vozila sam tamo Thomos automatic koji je obilježio moje djetinjstvo i te plaže i ljudi i mali dućan ispred kojeg se sve događa. Znači, ne postoji kafić, nešto čudesno - oduševljeno priča Andrea.

Ono što za sad Andrea pamti kao najzanimljiviju priču sa snimanja otočkog serijala susret je s velikom morskom kornjačom.

- Tek što smo isplovili na otvoreno more, s južne strane Kornata, dogodio se nesvakidašnji prizor- u moru glava želva tik do broda. Koliko god da se bojim otvorenog mora, isti čas sam skočila i zaplivala prema njoj, nije se znalo tko se koga više boji, ali nismo odustale od bliskog susreta i kupanja. Kakav divan bliski susret! - prisjetila se Andrea.

Andreine priče možete pratiti i na njezinu Instagramu.