<p>U petak, 16. listopada u 20 sati u Knjižaru Fraktura, u Kneza Mislava 17, dolazi pisac<strong> Josip Mlakić </strong>(56) s novim romanom 'O zlatu, ljudima i psima'.</p><p>Višestruko nagrađivani bosanskohercegovački autor brojnih romana te nekoliko scenarija za igrane i dokumentarne filmove, u novoj knjizi bavi se nimalo lijepom budućnošću u svojoj domovini.</p><p>Godina je 2084. Svijet je to poharan ratovima, apokaliptičan i beznadan. Nakon niza ratova, prostor u kojem se odvija roman opasan je čvrstim granicama, podijeljen na tri države, tri staništa za tri naroda.</p><p>Svijet kojim lete dronovi, a ljudi najčešće putuju pješice. To je triptih o beznađu i potrazi za nadom tamo gdje ona ne postoji. U svakom dijelu Mlakić precizno opisuje svijet u kojem čovjek nije čovjeku vuk, nego podivljali pas.</p><p>S Mlakićem će o njegovu najnovijem romanu razgovarati <strong>Seid Serdarević</strong>, a tribina će se također uživo prenositi putem Facebooka 24sata i YouTubea Frakture.</p><p>- Ova crna vizija zapravo je gorka slika sadašnjosti: logikom alegorije ona oslikava današnji populizam, militarizam, društvenu paranoju i nasilje koji se šire svijetom uhvaćenim u zamku različitih oblika krize, ekonomske, ideološke, kulturne, zdravstvene, klimatske itd. Od tuda se na krajnjim rubovima Mlakićeve alegorije raskriva današnji svijet kao predapokaliptično društveno stanje, a etika pisma nije ništa drugo do vapaj da se u takvom svijetu očuva elementarnost ljudske supstance - napisao je književni kritičar <strong>Enver Kazaz</strong>.</p>