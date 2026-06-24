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SVE JE JOŠ TAJNA

Najavili koncert iznenađenja! U Arenu Zagreb po prvi put stiže - tko? Evo što se zna o izvođaču

Piše 24sata,
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Najavili koncert iznenađenja! U Arenu Zagreb po prvi put stiže - tko? Evo što se zna o izvođaču
Foto: Mario Poje/Extra FM

Ulaznice za koncert koji će biti 20. veljače iduće godine su već dostupne za kupnju, iako je izvođač i dalje tajna!

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Veliko glazbeno ime, hitovi koje znaju sve generacije i prvi nastup u Areni Zagreb. To su za sada jedine informacije koje Extra FM otkriva o koncertnom spektaklu zakazanom za 20. veljače 2027. godine u najvećoj hrvatskoj dvorani. Riječ je o Blind Tickets konceptu koji publici omogućuje kupnju ulaznica prije službene objave izvođača.

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Publiku očekuje spektakl s impresivnom scenografijom, vrhunskim svjetlosnim efektima te najsuvremenijom audio i vizualnom tehnologijom. Večer će obilježiti bezvremenski hitovi, snažne emocije i koncertni doživljaj kakav priliči glazbenom imenu regionalne scene. Posebnost cijelog projekta jest činjenica da će izvođač po prvi put nastupiti u Areni Zagreb, što dodatno pojačava iščekivanje među publikom.

Kako bi se dodatno učvrstilo povjerenje publike, osigurana je i mogućnost povrata ulaznica. Nakon službene objave izvođača, svi kojima odabir ne bude odgovarao moći će ostvariti povrat novca u roku od 14 dana od dana objave imena.

Foto: Mario Poje/Extra FM

Tko će 20. veljače 2027. godine prvi put stati na pozornicu Arene Zagreb - bit će poznato uskoro. Do tada, ulaznice su već dostupne putem sustava upad.hr.

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