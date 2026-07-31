Najavljivala ga je fotkama u tangicama: Severina je objavila spot za svoju novu pjesmu

Severina je danas na svom YouTube kanalu objavila spot za novu pjesmu 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna'), kojom započinje svojevrsno putovanje kroz tri različita emotivna stanja, odnosno otvara vrata u najavljenu glazbenu ''trilogiju''. Kako se navodi u priopćenju, riječ je o jednoj od njenih najemotivnijih pjesama koja progovara o emocionalnim ožiljcima, nemogućnosti prepuštanja ljubavi i trenutku kada čovjek više ne zna štiti li sebe ili bježi od vlastitih osjećaja. Severina u novoj pjesmi donosi iskrenu ispovijest žene koaj nije izgubila spobnost voljeti zato što je to željela, nego zato što ju je život tome naučio.

- Kao što kaže pjesma… Nisam kriva ja – po svim pitanjima. Ovo je pop-rock emotivna pjesma. Mama (smijeh) mi je šivala haljinu za sud, no (nasreću) nemam više sudova, ali evo neka vide (haljinu) - poručila je Severina.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Režiju spota nove pjesme potpisuje Petar Pašić, koji je i ranije surađivao sa Severinom na njezinim spotovima. Kako se navodi u priopćenju, svaki kadar nosi simboliku, svaka scena otvara novo pitanje, a brojni statisti, svaki sa svojom precizno oblikovanom ulogom, sudjeluju u stvaranju svijeta koji prati emocionalni naboj pjesme.

Za pjesmu 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna'), glazbu potpisuje Bojan Vasić, tekst Danijel Pavlović, aranžman Ivan Popeskić, a Severinin vokal je snimio Branimir Mihaljević.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Severina je ovom pjesmom predstavila 'trilogiju', zaokruženu priču u kojoj se glazba, tekst i slika nadopunjuju i zajedno grade jedno od njezinih najambicioznijih izdanja posljednjih godina. A 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna') tek je prvi čin priče. U idućih nekoliko dana Severina će objaviti i preostale dvije pjesme – 'Pozovi me ti' i 'Svirajte mi 'Rađaj sinove'' – koje nose dodatne nazive 'Anksiozna' i 'Savršena'.

POGLEDAJTE SPOT:

Posljednjih nekoliko dana Severina je na društvenim mrežama objavljivala fotografije kojima je najavljivala izlazak nove pjesme i spota, a posebno je privukla pozornost izazovnom haljinom koju nosi u njemu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

U jednoj je objavi napisala i kako se radi o pjesmi koja 'nije trebala biti snimljena'.

- Došla sam u studio, otpjevala jedan 'tejk' i to je bilo to, thjela sam čuti kako mi leži i otić' doma. Imali smo plan za snimanje spotova za druge dvije pjesme i onda mi je došlo da snimim i treći, za ovu pjesmu... I to za manje od pet dana do snimanja. Što znači - još jedna lokacija snimanja, još jedan scenarij, garderoba za 18 statisa, haljina za mene... I svi su rekli 'može', tako da smo u tri dana zaredom snimili tri spota, a ovaj koji se pripremao samo pet dana - snimili smo prvi. Zato najveća zahvala ide mojim divnim prijateljima/suradnicima, to su oni koji nikad ne kažu 'ne mogu', oni uvijek hoće i žele i mogu. A kad rade, rade srčano, predano, posvećeno i profesionalno. Hvala vam za svu kreativnost, ljubav, strpljenje, zajedništvo i umjetnost koju stvaramo zajednički - napisala je.