Najbizarniji nastupi: Gledali smo guzotres, Kitassa, flautu među nogama, zlatni prdež...

Osim pjevanja, plesa i akrobacija, "Supertalent" iz sezone u sezonu publici servira i talente koji se ne zaboravljaju - ne zato što su impresivni, nego zato što su šokantni, bizarni i na rubu nevjerojatnog. Upravo takvi nastupi izazivaju najviše reakcija, zgražanja, smijeha i rasprava. Jednog takvoga gledali smo i u trećoj audicijskoj epizodi showa. Izraelski trojac Bomba Cirkus, koji se predstavlja kao Bomba Trio. Tvrdili su da su profesionalni igrači matkota, sporta koji podsjeća na kombinaciju tenisa i ping-ponga, te otkrili da treniraju tek pet dana.

Uslijedio je šok. Na pozornicu su došli - goli. Strateški su bili prekriveni samo reketima.

- Ako prođete u polufinale, ne želim da budete obučeni. Morate opet biti goli. To je smiješni dio - rekla je Maja Šuput. No dečki nisu dogurali daleko.

Bilo je tu raznih oskudnih izdanja, a među najkontroverznijim natjecateljicama izdvaja se Sarah Seifert, koja je 2017. twerkala na pjesmu “Moja diridika” i šokirala opernu pjevačicu Martinu Tomčić.

- Riječ je o seksualnoj provokaciji, seksualnom podražaju kao takvom. Ova vrsta plesa može biti više nego pogubna, da ne kažem da može ostaviti velike traume na lumbalnom dijelu kralježnice. Krajnje degutantno oskvrnjivanje hrvatske tradicijske glazbe, za mene sramotno - izjavila je zgrožena Tomčić nakon što je pritisnula “X”.

No Sarah to nije smetalo te je rekla kako njezin komentar posebno cijeni: “Htjela bih joj preporučiti da mi se javi da joj opišem kako se pravilno twerka da se ne ozlijedi kralježnica”.

Osim vještina guzotresa, u “Supertalentu” smo gledali i talent u gutanju. Andrew Stanton gutao je - mačeve.

- Ljudi, kaj je ovo, ja ovo neću, dajem otkaz, di ide s bušilicom. Martina, koji k.... se događa - vikala je lani pjevačica Maja Šuput tijekom nastupa Amerikanca koji je s nevjerojatnom kontrolom nad boli progutao nekoliko mačeva odjednom, dok su članovi žirija i publike, čak i oni najhrabriji, sklanjali pogled i hvatali se za glavu od nevjerice.

- Pet puta sam pokušavao progutati mač s valovitom, Serpentine ili Chriss oštricom, koja je bila prevelika za moje grlo. Trebalo mi je oko dva tjedna da se oporavim, a tjedan dana nisam jeo - otkrio nam je tad slide show umjetnik. No s vremenom je postao bolji, fokusiraniji i smireniji.

Još je jedan talent te godine mnogima zapeo za oko. Talijanski performer Zeno Sputafuoco pokazao je da može mačeve i kuke gurati u nosnu i usnu šupljinu. Martina Tomčić Moskaljov i Maja Šuput dobar dio nastupa nisu mogle ni gledati, a Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman hrabro su mu se pridružili na pozornici, gdje ih je Zeno posjeo na platformu s kotačima, koja je bila pričvršćena za kuku, koju je ugurao kroz nos u usta i vukao ih po pozornici.

- Njih dvojica imaju 180 kila - u nevjerici su bile Maja i Martina, a komentari su bili podijeljeni.

Te godine još je jedan umjetnik otkrio što može sa svojim tijelom. Japanac Ichikawa Munehiro publici se predstavio s talentom kontroliranog ispuštanja vjetrova. Legao je na pozornici i zabacio noge preko glave, a na stražnjicu je stavio puhalicu, preko koje je ispustio vjetar i napravio zvuk više puta. Osim toga, pokazao je i da stražnjicom može oponašati glasanje patke, a vrhunac njegove točke dogodio se kad je snagom vjetra uspio probušiti balon koji je bio pričvršćen za Bilmanovu glavu. Majin zlatni gumb poništio je Martinin iks i učinio Ichikawu petim direktnim polufinalistom.

U desetoj sezoni showa zvukovi su se proizvodili uz pomoć drugog dijela tijela. Beatrice McQueef izašla je na pozornicu pa skinula suknju, a onda je uslijedio šok. Okrenula se naopačke s nogama na dvije stolice i zasvirala flautu spolovilom. Žiri je bio šokiran. Australka nam je tad objasnila kako vaginom uspije proizvesti zvuk.

- Tijekom odrastanja bavila sam se gimnastikom i tad se znalo dogoditi da moja vagina u određenom položaju proizvede nekakav zvuk. Zatim sam naučila kako kontrolirati taj zvuk i kako da ga svjesno proizvedem. Pomislila sam da bih jednoga dana tu vještinu mogla pretvoriti u nastup pa sam pokušala nekoliko različitih stvari, poput napuhavanja balona ili sviranja harmonike, ali flauta je najbolje funkcionirala - rekla nam je tad Beatrice McQueef, koja je kao dijete počela svirati flautu ustima, a sad je to “usavršila” vaginom.

No i momci svoga konja za trku imaju. Kanadski slikar Brent Ray Fraser u šestoj sezoni šokirao je hrvatsku javnost slikanjem penisom, a svoje “oruđe” osigurao je kod Llyod’s of London na 50.000 dolara. Kod istoga londonskog osiguravatelja glazbenik Bruce Springsteen zaštitio je svoj glas.

Kitasso tvrdi da je njegova tehnika jako bolna, a na njegovim platnima su se našle brojne poznate osobe. Među njima su bivši američki predsjednik Barack Obama, pokojna glumica Marilyn Monroe, a slikao je i Isusa, kao i Maju Šuput te Bilmana. Neki su se u toj sezoni “igrali” penisom, a drugi - strujom.

Natjecatelj Slaviša Pajkić, poznatiji kao Biba Struja, pokazao je da bez problema podnosi 20.000 volti. S njim elektroni gube bitku, a u njegovim rukama za čas se ispeku kobasice i gori sijalica.

Nekoliko je puta ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kad se “priključivao” na jake voltaže. Neobični talent otkrio je u srednjoj školi, kad je kolegu iz razreda na praksi stresla struja. Slaviši tad nije bilo ništa pa je shvatio da je - talentiran. Ista je godina iznjedrila još jedan talent, koji je teško i opisati.

Zagrepčanin Matija objasnio je kako u slobodno vrijeme glumi dupina. Pojavio se na pozornici tijela obojenog u plavo, ispuštajući neartikulirane zvukove. S njim se na pozornici u jednom trenutku pojavila i djevojka koja je, naravno, isto bila dupin.

U sedmoj sezoni jedan od talenata bile su - grudi. Susan Sykes iz Massachusettsa poznata je u svijetu po umjetničkom imenu Busty Heart. Ljudi se često čude onima koji rukama uspijevaju slomiti daske, a Susan to radi - grudima.

Svoj talent, kaže, obožava jer nikad dosad nije upoznala nekoga tko to može. Dok udara grudima po lubenicama i u tren oka ih prepolovi ili dok u jednom potezu zgnječi limenke, ističe, ništa je ne boli. No zna se porezati, i to često. Sisolomka svoj talent prakticira od 23. godine, tako da dosad ima mnogo iskustva u tome. Gledali smo je i u filmu “Diktator”, u kojem je glumila Etru, koja koristi svoje grudi kao oružje. Grudi su se ponovno našle u centru pažnje - i to u devetoj sezoni.

Wendi Superstar pokazala je kako se pleše grudima. Prvi pokreti u ritmu malo su zastrašili Maju, a publika je za to vrijeme već bila na nogama. Uz ritam, Wendy je napravila špagu i nastavila koreografiju dok su grudi “lelujale”.