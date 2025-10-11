Najbliži suradnik legendarnog Halida: Bio je spreman na smrt, govorio je da je preživio dosta

Nisam još uspio procesuirati da je Halid umro. I dalje imam osjećaj da će se vratiti. Tim je riječima, slomljen glasom i dušom, Samir Kadirić, harmonikaš, glazbeni producent te dugogodišnji prijatelj i suradnik Halida Bešlića, opisao bol zbog gubitka glazbene legende.

- Bio sam spreman na smrt već mjesec, mjesec i po, ali uvijek je postojala neka nada, jer je to prejaka ličnost. I sada kada nas je napustio, i dalje imam neku nadu da će se vratiti, to je taj osjećaj otprilike - rekao je Kadirić za Dnevni avaz.

Sarajevo: Sin Halida Bešlića, Dino odao je počast svome ocu | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Halid, koji je živio skromno i srcem, nikad nije bježao od spoznaje da će jednom doći kraj.

- Znao je reći: 'Ja sam svoje preživio dovoljno', samo mu je bila žao što nije mogao uživati s unucima, gledati kako mu oni rastu. Prejak je to čovjek bio psihički - dodao je Kadirić.

Pjevač je bio posebno povezan sa svojim unucima. Prošle ih je godine, s ponosom i osmijehom, poveo na crveni tepih Sarajevo Film Festivala.

- Njegov sin Dino nije proveo puno vremena s ocem zbog obaveza. Više se trudio pomoći nesretnim ljudima u godinama rata, kada je trebao biti uz Dinu i on je gledao da to namiri kroz unuke, htio je tako da oda čast i svom sinu Dini, ali naravno to je radio i iz ljubavi prema unucima, to je priroda, suvišno je o tome govoriti. Nemam unuke, ali ko god ih ima kaže da je to nešto posebno - naglasio je Kadirić.

Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Prisjetio se i brojnih anegdota, putovanja, i prijateljstava koje je Halid gradio s lakoćom.

- Nikad sebi neću oprostiti što nisam vodio dnevnik svaki dan ove godine. Moglo bi se napraviti 300.000 filmova, od prirodnih i lijepih stvari, do onih teških - istaknuo je Kadirić pa nastavio:

- Halid Bešlić je državni vrh, mene zovu ljudi iz cijelog svijeta, to najbolje pokazuje sve. To je njegova osobna karta.

Halid je jednom rekao da mu je važnije da ga ljudi pamte kao dobrog čovjeka nego kao dobrog pjevača. A upravo je tako i bilo.

- Tu dobrotu ne možeš vježbati, ali on je bio preskroman. Mi smo surov narod, morao si biti puno bolji, jer mi kada Džeko promaši penal se obrušimo, a donio nam je toliko osmijeha. Svako će tebe priznati ako se tebe ne srami. Mi smo bili spremni i da idemo u pop-rok varijantu, dobili smo čitavu scenu - zaključio je Samir Kadirić.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL/privatna arhiva

Legendarni pjevač preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao kako su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku. Halid je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom.

Komemoracija za pjevača bit će u ponedjeljak, 13. listopada. Oproštaj od Halida započet će u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo, gdje će se prijatelji, kolege i obožavatelji oprostiti od glazbene legende.

Dženaza-namaz (posebna pogrebna molitva u islamskoj tradiciji) bit će klanjana nakon podne-namaza (molitva koja se klanja u podnevnom terminu), u 13:30 sati, ispred Begove džamije. Nakon toga uslijedit će dženaza (islamski pogrebni obred) i pokop na Gradskom groblju Bare oko 14:30 sati.

Foto: Armin Dorgut/PIXSELL/