Najbolja natjecateljica Potjere ikad: Osvojila je 151.500 kuna

Premda je lovac Dean Kotiga bio jako blizu da uhvati jučerašnju ekipu Potjere, s Ivanom, Julijom i Alenom mu to nije pošlo za rukom. Ekipa je briljirala i ponijela kući 151.500 kuna, a najzaslužnija za to je profesorica Julia (33) koju su mnogi prozvali 'najboljom natjecateljicom Potjere ikad'.

Julia je ponudila sve točne odgovore u uvodnoj minuti i osvojila 31.500 kuna. Zadnji odgovor joj nije priznat jer nije bio unutar vremena, ali je i on bio točan. Potom je odabrala višu ponudu, s lakoćom pobijedila Kotigu, osvojila 120 tisuća kuna i prošla u završnu fazu.

Ovo su njena pitanja:

1. Ako je otmičar vrhovni bog Zeus u obličju bika, tko je žrtva otmice?

a) Danaja

b) Europa

c) Leta

2. Na početku kojeg opsežnog romana doznajemo da Stiva nije bio vjeran Dolly?

a) Ana Karenjina

b) Braća Karamazov

c) Tihi Don

3. Diplomatska kriza koja je uslijedila nakon atentata na Franju Ferdinanda poznata je kao...

a) prosinačka

b) srpanjska

c) lipanjska

4. Koju je pjesmu napisao Leonard Cohen, a proslavio Jeff Buckley?

a) Gloria

b) Hallelujah

c) Hallowed By Thy Name

5. Kod koje je slavne modne kreatorice Žuži Jelinek učila zanat potkraj 1930-ih?

a) Lilly Dache

b) Nine Ricci

c) Pauline Trigere

6. Slika koje je ptica u grbu obitelji Janković koja je u podborju sagradila dvorac Daruvar?

a) lastavice

b) sove

c) ždrala

7. Kojom se stilskom figurom Lincoln poslužio kad je govorio o 'vladavini naroda, od naroda i za narod'?

a) epiforom

b) litotom

c) tautogramom

Ivan i Alen su Julijinom iznosu nadodali 31.500 kuna. Lovac Dean je u završnoj fazi bio jako blizu da ih uhvati jer mu je samo 30 sekundi prije kraja trebao jedan točan odgovor. Tada je netočno odgovorio na jedno pitanje, a tim je to iskoristio i uspio se vratiti.

ODGOVORI:

1.) b 2.) a 3.) b 4.) b 5.) b 6.) c 7.) a

