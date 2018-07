Najdublje tajne Ivane Kindl: 'Htjela sam zauvijek zaspati'

Glazbenica Ivana Kindl (40) je otkrila sve detalje svoje borbe s depresijom. Pjevačica se tada izolirala od ljudi i prestala izlaziti u javnost.

- Godine 2006. počeo je moj energetski pad. Razlog su bili privatni problemi, obiteljska situacija, stagnacija na poslu. Bila sam sama i potištena, tada sam doživjela svoj prvi tjeskobni napadaj - iskrena je bila Ivana za časopis Story.

Ivana tvrdi da su je uslijed anksioznih napadaja opsjedale negativne misli. Pjevačicu je u tim teškim trenucima rijetko tko razumio, ali su s vremenom njeni bliski ljudi shvatili da nešto događa, priča Ivana.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Sve je započelo još u djetinjstvu

- Kao dijete doživjela sam bullying, odnosno vršnjačko nasilje, podmetanja, ponižavanja. Bilo je tu i groznih učitelja koji su me znali poniziti pljuskom pred svima. Sve sam to roditeljima tajila. To je utjecalo na moje samopouzdanje - priča Kindl.

U srednjoj školi je doživjela preokret. Bila je prihvaćena i upravo je u to doba shvatila da je glazba njen poziv. Pjevanje joj je u tim trenucima davalo ogromnu snagu i podignulo joj je samopouzdanje.

- Nakon srednje dolazi razdoblje koje bih najradije izbrisala. Pjevala sam u svadbenom bendu u svakakvim uvjetima, živjela u svakakvim uvjetima - ispričala je Kindl za Story.

Foto: Marko Horvat

Iz male sredine otišla je u Zagreb

Ivanu je odlazak iz rodnog kraja preporodio i usrećio. Pjevačica tvrdi da je u kratkom vremenu ostvarila snove i upoznala super ljude. I onda je nekad 2006. godine započeo njen 'energetski pad', kako sama naziva to razdoblje.

- Razlog su bili privatni problemi, stagnacija na poslu, obiteljska situacija. Bila sam sama i potištena. Izolirala sam se i prestala izlaziti. Rijetko me tko razumio. Razmišljala sam o prekidu karijere - priča Kindl.

Foto: PR fotografije

Anksioznost se pretvorila u paranoju, paranoja u depresiju

Ivana se u siječnju ove godine jedva mogla ustati iz kreveta. Postala je svađalački nastrojena. Nije imala snage ni za što.

- Plakala sam, gušile su me crne misli - priča Kindl kojoj su pomogli holistička medicina, masaže, terapija i glazbenik Alen Križaj koji joj je velika podrška u životu.

