NOVA SEZONA

Naježit ćete se: Na Netflix stiže serija o Edu Geinu, monstrumu koji je učinio neizrecivo zlo

Piše Sara Študir,
Foto: YouTube

Serijal 'Monsters' od sutra dobiva novu sezonu koja donosi priču o jednom od najpoznatijih američkih serijskih ubojica

Netflixov serijal 'Monster' nakon dvije uspješne sezone u središtu kojih su se nalazili zloglasni Jeffrey Dahmer i braća Menendez, dobiva još jednu koja će se baviti Edom Geinom, jednim od najozloglašenijih američkih ubojica. Zločinca će utjeloviti Charlie Hunnam, a glavni kreatori serije su Ryan Murphy i Ian Brennan. Gledatelji će novu sezonu moći gledati od petka

Foto: YouTube
Treća sezona donosi priču Eda Geina, čovjeka čiji je život bio ispunjen jezivim zločinima. Uz to što je ubio dvije žene, optužen je i za pljačkanje grobova te oskvrnjivanje tijela. Osim toga, prilikom uhićenja, u njegovoj su kući pronađeni dijelovi ljudskih tijela kojima se koristio za izradu predmeta od ljudske kože.

Gein je djelovao u američkoj saveznoj državi Wisconsin pedesetih godina prošlog stoljeća. Bio je najmlađi sin vrlo religiozne i stroge majke, te oca koji ga je zlostavljao. Nakon što je uhićen, priznao je da je ubio Mary Hogan i Bernice Worden, ali sumnja se da je povezan s još nekim ubojstvima, no za to nema dovoljno dokaza. Kako prenosi USA Today, kao motiv za svoje zločine naveo je svoju opsjednutost majkom zbog koje je želio postati žena ili barem sličniji suprotnom spolu. Ostatak svog života Ed Gein proveo je u Institutu za mentalne bolesti u Mendoti gdje je sa 77 godina umro od komplikacija izazvanih rakom pluća.

Ovaj je zločinac, osim ove serije, inspirirao i mnoge druge horor filmove te, na neki način, odredio ovaj žanr. Sukladno tome, scenarist Brennan za Netflixov Tudum komentirao je: 'Ne mogu se sjetiti ni jedne druge osobe koja je zaista toliko utjecala na žanr televizije i filma.' , a glavni glumac, Charlie Hunnam izjavio je da se pripremajući za ulogu trudio čim više približiti onome što je Gein, uz ono što je počinio, uistinu bio. Uz Hunnama, koji je zbog uloge prošao ogromnu transformaciju, u seriji će se pojaviti i Suzzana Son, Tom Hollander, Laurie Metcalf, Vicky Krieps i mnogi drugi. Obožavatelji serije nisu mogli sakriti oduševljenje, a mnogi su na društvenim mrežama komentirali kako bi ovo mogla biti najjezivija i najstrašnija sezona dosad.

Press Association/PIXSELL
Press Association/PIXSELL | Foto: Press Association/PIXSELL/Jasen Vinlove/REUTERS
