S čak šest događaja na pet lokacija i više od 20 izvođača Moondance najavljuje najluđi vikend u regiji. Na 8. izdanju festivala, uz pet berlinskih headlinera, čime se potvrđuje sve čvršća veza između Moondance, Berlina i Tresora, nastupit će više od 15 domaćih i regionalnih izvođača.

Magija počinje zagrijavanjem uz Moondance Warm Up u beach baru Aquarius u Okrugu gornjem (Čiovo) u petak, 30. srpnja od 17 do 21 sat. Za zagrijavanje bit će zadužen domaći stručnjak za groove - Tome R, splitski eklektik Feta i Marko Vuletić. Istog dana od 19 do 21 sat u trogirskoj gradskoj vijećnici bit će Moondance DJ & Music Production Workshop za one koji žele više, na kojem će Domenico Cipriani predstaviti napredne tehnike sound designa u prvom dijelu, a Pero FullHouse predstavit će nove Pioneer CDJ 3000 playere koje će i prisutni moći isprobati na licu mjesta.

U kuli Kamerlengo od 21 sat pa do jutarnjih sati uz berlinske headlinere Handamadea, Madalbu i The Analogue Cops nastupit će sinjski techno entuzijast, DJ Chanovski, underground “komadir” iz splitske Kocke - El Commando, zagrebački virtuoz za gramofonima - Jan Kinčl te domaćin Pero FullHouse. U subotu Moondance Pirate Boat će odvezati cime ispred kule Kamerlengo u 17 sati, nakon čega slijedi krstarenje oko obližnjih otoka te povratak u 21 sat na početak druge večeri u kuli za koju će biti zaduženi splitski techno tandem DJ Jock i Marul. Za kraj vikenda Moondance tu je Beach After party od 7 do 14 sati na plaži koju će najaviti na finišu festivala. No zabava je moguća uz korona-restrikcije.

Partijaneri trebaju imati ili dokaz o primitku dvije doze cjepiva, ili dokaz o preboljenju Covida-19, ili negativan test (PCR test ne stariji od 72 sata ili antigenski test ne stariji od 48 sati). No ispred trogirske kule Kamerlengo organizirat će i testiranje, a satnicu će objaviti na internetskoj stranici Moondancea i Facebooku. Povoljne ulaznice za domaće i posjetitelje iz regije potražite na Entrio stranicama.

