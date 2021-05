Khloé (36) ima knjigu o fitnesu 'Strong Looks Better Naked' i vlastitu emisiju 'Tijelo za osvetu'. Kourtney (42) vodi Poosh. Kim (40) je stvorila carstvo, udala se za Kanyea(43) i ima četvero djece, a uskoro se i tazvode. Kylie (23) zarađuje od svoje linije šminke. Kendall (25) je supermodel. Kris (65) upravlja svime. U međuvremenu, Rob Kardashian (32) se jednom pojavio u 'Dancing With The Stars' i ima liniju čarapa.