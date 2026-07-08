Najmračnije izdanje do sada: Klinika Denisa Kataneca predstavlja album 'Ununani'

Avant-folk bend Klinika Denisa Kataneca priprema koncertnu promociju trećeg studijskog albuma "Ununani" koji će premijerno predstaviti u četvrtak, 12. studenog u Tvornici kulture.

Album "Ununani" bio je najavljen singlom "Lava pod", a radi se o njihovom najmračnijem izdanju dosad: svojim slojevitim i čarobnim aranžmanima album prenosi priče o smrti, njezinim predskazanjima i inkarnacijama, istaknuli su iz Tvornice kulture u priopćenju. Uz najavni singl, popis pjesama čine "Falični trombon", "Mrtva krv", "Kornjače", "Da bi reč rekel", "Eoni", "Separira", "Danya", "Školica" i "Jedno malo vrelo".

Iz Tvornice su naglasili kako je album nastao nakon teškog razdoblja obilježenog bolestima i otkazivanjem koncerata, a snimljen je uživo u studijima Rattusonic i SoundBrick. Izdanje je miksao Vinko Vujec, dok je za master zaslužan Filip Motovunski.

"Kroz deset pjesama Klinika slušateljima donosi prepoznatljiv osjećaj nostalgije i sjete, na jedinstven način prenoseći sentiment boli i velikih egzistencijalnih pitanja", dodali su.

Klinika je bend okupljen oko kantautora Denisa Kataneca (vokal, akustična gitara), a uz njega postavu čine Karlo Cmrk (bas), Brane Norac (električna gitara, vokal) i Vinko Vujec (bubnjevi). Njihov zvuk mješavina je avant-folka, shoegazea, psihodelije i eksperimentalne glazbe, dok na koncertima njihova glazba dobiva potpuno novu dimenziju i moć da dotakne publiku na poseban način.

"Već su debitantskim albumom 'Jada Jada' zaslužili velike pohvale kritike, kao i vjerne obožavatelje, a drugim su studijskim izdanjem 'Kao Zao Kor' dodatno učvrstili svoju poziciju jednog od najistaknutijih i najvažnijih bendova nezavisne glazbene scene u regiji", stoji u najavi.