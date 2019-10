Najpoznatija loto djevojka ide u penziju: 'Moram zbog zakona'

Sljedeće godine idem u mirovinu jer tako zakon nalaže. Tek ćete vidjeti kako ću se raspisati u umirovljeničkim danima, rekla je Suzana Mančić (62). Bila je najslavnija loto djevojka bivše države.

Bila je velike većine muškaraca tog vremena. Slikala se naga za Playboy, a izašlo je i nekoliko video urednika popularne voditeljice. Mnogima jer mašta tih dana radla 'sto na sat'.

- Kad sam se slikala nisam to radila zbog karijere, jer sam ju već imala. Zanimalo je kako to izgleda. Osim toga, to tako rade svjetske žene - objasnila je Suzana, a otvoreno je govorila i o 'filmićima'.



- Kad je nekom drugome tako objavljen video, imao je podršku, a ja nisam smjela izaći na ulicu jer su me htjeli raskomadati - požalila se jednom.

Ipak, sve je ona uspiješ no prebrodila, uvijek se dobro držala. Jedan od razloga je i pisanje, to joj očito pomaže. Najpoznatija loto djevojka sad će napisati treću knjigu. Dosad je objavila 'Neukrotivo srce' i 'Kao da sam sanjala'.



- Nikad se nisam vidjela kao ljepoticu. Ne bih se usudila prijaviti za natjecanje za Miss, iako su mnogi, istina, i danas uvjereni da sam bila službena Miss Jugoslavije. Greška. Uvijek sam se trudila učiti od boljih od sebe, ne odustajati i ne posustajati. Ljepota je uvijek dobro došla ali bez velikog rada i discipline, nema rezultata. Bila sam svjesna nekog svog magnetizma, imala sam, a imam i sada nešto za čime muškarci žude, čemu ne mogu odoljeti - otkrila nam je Mančić svojedobno.

Sad će pisati o obiteljskim tajnama jer, kako kaže, svaka obitelj barem jednu tajnu gura pod tepih.

- Želim ispričati priču koja će na trenutke biti lijepa i potresna te neće imati sretan kraj - ispričala je uskoro umirovljena voditeljica.

Nakon dugogodišnje veze Mančić se prošlog srpnja udala za 67-godišnjeg grčkog biznismena Simeona Ocomokosa, s kojim je u vezi bila jako dugo.

- Sad kad nam je veza postala punoljetna mogli smo se vjenčati - našalila se vrckava voditeljica.

