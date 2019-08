Najprije se žalila da izgleda kao reanimirani leš pa zablistala...

Glumica Megan Fox (33) plijenila je pozornost u glavnom gradu Južne Koreje, gdje se pojavila na svečanoj promociji filma 'The Battle of Jangsari'. Zablistala je u crnoj odjevnoj kombinaciji kojom je naglasila dekolte, a izgled je upotpunila crvenim ružem.

Megan u filmu utjelovljuje lik Marguerite Higgins – Pulitzerom nagrađene ratne reporterke poznate po izvještavanjima s ratnih poprišta tijekom Drugog svjetskog, Korejskog i Vijetnamskog rata.

Glumica je nedavno bila u središtu pozornosti nakon što je objavila nekoliko fotki te je napisala: 'Fotografirala sam 300 selfieja - izgledam kao reanimirani leš na njih 297. Ovdje su preostale tri'. Tada su je fanovi napali kako je pretjerala s operacijama zbog čega jedva drži oči otvorene.

Inače, Megan se proslavila ulogom Mikaele Banes u 'Transformerima' iz 2007., zarađivala je milijune, a onda - gotovo pa nestala. Nastavila je odabirati samo manje uloge, isključivo one koje su joj po svemu odgovarale i s kojima je bila sretna.

Svakako je hvalevrijedan i njezin humanitarni rad, jer je svu zaradu od glume u Eminemovom spotu za pjesmu 'Love The Way You Lie' poklonila sigurnoj kući za žene-žrtve obiteljskog nasilja.

Udala se 2010. za zvijezdu 'Beverly Hillsa', Davida Austina Greena (45) pa su se razvodili i ponovno mirili. Nakon rođenja sinova, kratko je stopirala glumačku karijeru i posvetila se djeci.