Najseksi žena svijeta 'nabacila' nekoliko kg pa pokazala obline

Manekenku i glumicu Kelly Brook (40) je magazin FHM proglasio najseksi ženom svijeta, a prije četiri godine stručnjaci sa sveučilišta u Texasu objavili su kako je upravo ona vlasnica savršenog tijela.

Kelly je visoka 168 centimetara, a njene su mjere iznosile 99-63-91 centimetara. Plastičnim se operacijama nikada nije podvrgavala, a proslavio ju je njezin bujni dekolte. U međuvremenu je 'nabacila' nekoliko kilograma, no njima se ne zamara.

Foto: Instagram

Na društvenim je mrežama objavila nekoliko fotografija na kojima pozira u bikiniju.

Foto: Instagram

- Kad ostarite, osjećate se ugodno u svojoj koži. Shvaćate da to kako izgledate i nije toliko bitno, u godinama ste kad si kažete: 'To sam ja, s borama, spuštenim grudima i svim ostalim' - rekla je Kelly za britanski The Sun. Kad je imala 20 godina smatrala je, tvrdi, kako izgleda savršeno, ali je znala kako to neće trajati zauvijek.

Brook je jedna od najpoznatijih 'plus size' manekenki na svijetu, a ponosno priznaje kako nikad nije bila mršavica jer previše voli jesti i uživati u životu. Premda je glumila u brojnim filmovima, proslavile su je upravo njene obline.

Foto: Instagram

Često ističe kako je bitno poraditi na vlastitom samopouzdanju. Brojni fanovi na društvenim mrežama su opčinjeni s Kelly, a ona im uzvraća ljubav golišavim fotografijama.

POGLEDAJTE VIDEO: