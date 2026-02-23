Najveća koncertna misterija dosad: Tko će nastupiti na Extra koncertu godine 2026.?

Nakon godina u kojima je publika u Areni Zagreb svjedočila rasprodanim spektaklima najvećih regionalnih zvijezda, Extra koncert godine 2026. donosi novo poglavlje. U petak, 4. prosinca, događaj se po prvi put najavljuje kao Mystery Event, koncertni spektakl čiji će identitet izvođača biti otkriven uskoro.

Riječ je o konceptu koji na domaću koncertnu scenu donosi element iznenađenja, ali i povjerenja, jer publika kupuje ulaznice za događaj iza kojeg stoji dugogodišnja reputacija vrhunske produkcije i najvećih imena regije.

Foto: PROMO

Organizatori zasad otkrivaju tek informaciju da na pozornicu zagrebačke Arene stiže jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda. Impresivna scenografija, napredna audio i vizualna tehnologija te večer ispunjena najvećim hitovima i snažnom energijom samo su dio onoga što očekuje posjetitelje.

Ulaznice za Extra koncert godine već su dostupne u prodaji putem sustava upad.hr. Kako bi dodatno učvrstili povjerenje publike, organizatori su osigurali i mogućnost povrata ulaznica. Nakon službene objave izvođača, oni koji procijene da odabir ne odgovara njihovim očekivanjima imat će pravo na povrat u roku od 14 dana od dana objave imena.

Reputacija projekta daje dodatnu težinu cijelom konceptu. U prethodnim izdanjima Extra koncerta godine na pozornici Arene Zagreb nastupala su neka od najjačih imena regionalne scene, među kojima su Lepa Brena, Aleksandra Prijović i Saša Matić, uz rasprodane termine i produkciju koja je redovito podizala standarde koncertne industrije.