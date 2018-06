Najveća ljubav Borne Ćorića: 'Ona jedina zna sve moje tajne'

Tenisač Borna Ćorić (21) je danas ostvario svoju najveću pobjedu u karijeri i svladao Rogera Federera (36) u finalu teniskog turnira Hallea. Od ponedjeljka će nezaustavljivi Borna biti 21. tenisač svijeta.

- Odigrao si sjajan meč i apsolutno zaslužio svoj prvi naslov na travi. Bio si bolji od mene i sretno ti na Wimbledonu - rekao je Federer Borni nakon meča te pohvalio trenerski tim na čelu s Ljubičićem.

Objavu dijeli Borna Coric (@bornacoric) Svi 28, 2018 u 1:50 PDT

Najvažnija mu je obitelj

Mladi tenisač je nebrojeno puta isticao kako mu je u životu najvažnija obitelj. Posebno je vezan uz svoju mlađu sestru Brunu s kojom se često fotografira za društvene mreže. Bruna prati brata na skoro svim turnirima i velika mu je podrška. Borna tvrdi da njegova sestra jedina zna sve njegove tajne.

Objavu dijeli Borna Coric (@bornacoric) Vel 6, 2018 u 5:15 PST

Ćorićevim obožavateljima je zapela za oko i sestrina ljepota pa je i ona stekla velik broj svojih fanova.

- Sestra mi je najbolja prijateljica i najljepša djevojka na svijetu - rekao je Borna ponosno.

Objavu dijeli Borna Coric (@bornacoric) Svi 20, 2018 u 7:45 PDT

Ljubavni život mladog tenisača

Borna je bio godinu i pol u vezi s manekenkom Valentinom Miletić (27). Iako su u početku tvrdili da su prijatelji, Ćorić je kasnije priznao da je bio ludo zaljubljen u bivšu Kraljicu Dalmacije, “okrunjenu” 2011. godine. Nakon prekida je izbrisao sve zajedničke fotografije s društvenih mreža. Valentina je nakon prekida pronašla “ispušni ventil” pišući blog o putovanjima.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Nakon prekida s Valentinom, Bornu su povezivali i s dobrom prijateljicom Mostarkom Tejom Lončar (23). Mostarka je inače dugogodišnja Brunina prijateljica pa cure često tulumare zajedno, najčešće uz zvukove folk glazbe. Borna se fotografirao s atraktivnom crnkom u splitskom noćnom baru i pokrenuo nagađanja o njihovoj vezi. Na društvenoj mreži je napisao "moje dvije ljubavi", a kasnije je objasnio da mu je to samo prijateljica.

Objavu dijeli Borna Coric (@bornacoric) Lip 5, 2017 u 1:07 PDT

- Meni je to smiješno. Samo mi je žao te druge osobe, pogotovo ako počnu negativni komentari. Ja sam na to navikao, ali oni nisu pa mi je malo glupo zbog njih - rekao je Borna za IN Magazin.

Neki od Borninih pratitelja su komentirali kako je 'previše blizak' sa sestrom. Tenisač je te bizarne ispade jednostavno izignorirao, a obožavatelji su mu stali u obranu i komentirali kako je njihova bratsko-sestrinska ljubav baš simpatična.