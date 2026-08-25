Najveći hitovi Dolly Parton

Ikona country glazbe Dolly Parton napisala je više od tri tisuće pjesama, no deset se posebno ističe. Svaka od njih nosi jedinstvenu priču koja otkriva djelić njezina života i golemog talenta.

Jolene

Pjesmu je nadahnula crvenokosa bankarica koja se udvarala njezinom suprugu, dok je ime posudila od mlade obožavateljice koja je tražila autogram.

I Will Always Love You

Iako ju je proslavila Whitney Houston, Dolly ju je napisala kao oproštaj od mentora Portera Wagonera, označivši početak solo karijere.

9 to 5

Himna radničke klase napisana je za istoimeni film. Parton je ritam smislila lupkajući noktima, oponašajući zvuk pisaće mašine koji je uvršten u snimku.

Coat of Many Colors

Duboko autobiografska pjesma o kaputu koji joj je majka sašila od krpica, a koji je za nju bio simbol ljubavi unatoč siromaštvu.

Islands in the Stream

Legendarni duet s Kennyjem Rogersom napisali su Bee Gees. Njihova je kemija pjesmu pretvorila u bezvremenski pop i country hit.

Here You Come Again

Njezin prvi veliki pop hit kojim je osvojila novu publiku. Ipak, inzistirala je na zvuku steel gitare kako bi zadržala country pečat.

Just Because I'm a Woman

Hrabra pjesma iz 1968. o dvostrukim standardima. Nastala je nakon što je suprugu priznala da nije bila djevica kad su se upoznali.

The Bargain Store

Koristi metaforu trgovine rabljenom robom za opis slomljene žene. Unatoč zabranama zbog navodnih aluzija, pjesma je postala hit.

My Tennessee Mountain Home

Nostalgična posveta djetinjstvu koja je postala službena himna njezinog zabavnog parka Dollywood. Dočarava jednostavan i miran život u planinama.

Dumb Blonde

Hit s debitantskog albuma iz 1967. godine. Ironični stihovi postavili su temelje za njezin imidž pametne poslovne žene iza blještave fasade.