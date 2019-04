Najveći obožavatelj: Kupio auto u kojem je Lazić imao nesreću

Srpski pjevač Darko Lazić (27) koji je 23. listopada prošle godine imao tešku prometnu nesreću u općini Pećinci u Srbiji, pri čemu mu se njegov automobil prevrnuo na krov i potpuno smrskao, sada se našao na 'listi želja' jednog pjevačevog velikog obožavatelja.

Naime, Lazićev automobil nakon nesreće završio je na otpadu, ali ga je pjevačev obožavatelj odlučio kupiti, samo iz razloga jer se Darko vozio u njemu.

- Moj auto je bio smrskan i ja sam ga odmah poslao na otpad. Naravno, ne bi ni padalo na pamet da ga nešto popravljam ili da uopće razmišljam o njemu više. To je sada olupina i - ćao. Međutim, onda mi se javljaju sa autootpada i kažu da neki lik hoće da ga otkupi. Ja stao zgranut. Ne razumijem što bi neko htio otkupiti olupinu kad može kupiti normalan auto, ne znam uopće ni kako bi ga skrpio, ni zašto bi to radio - rekao je Darko za Avaz.

Folk pjevač nije mogao vjerovati da ima takvog obožavatelja.

- Kupac sve zna, ali ga ne zanima. Kaže čovjek: 'Baš me briga u kakvom je stanju, taj auto je bio u vlasništvu Darka Lazića, on se njime vozio, samo mi je to bitno' - ispričao je šokirani Lazić koji je prema nedavnim natpisima srpskih medija pjevač je od nesreće 'izgubio' više od 2 milijuna kuna.

S obzirom na to da već šest mjeseci ne nastupa, a prije prometne radio je svaki vikend, Darko je u financijskom gubitku. Kurir, prenosi da je pjevač zarađivao oko 50 tisuća kuna po nastupu, ali i da će mu zbog prometne nesreće cijena narasti na 75 tisuća kuna.

No pjevača financijski gubitci ne brinu jer je početkom ožujka zaprosio je svoju djevojku Marinu Gagić(20) koja je u sedmom mjesecu trudnoće. No to ne bi bilo ništa čudno da pjevač još uvijek nije u braku s Anom.

Darko i Marina bili su na otvaranju jednog hotela, a tijekom svečanosti uslijedila je i prosidba. Pjevač je priznao, kako je imao veću tremu kleknuti pred svojom djevojkom nego u pjevačkim natjecanjima.