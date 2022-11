Najveći učitelj bio mi je baš Fric

Odmah sam imao ovaj naslov, što je zapravo citat pjesme velikog Josifa Brodskog. Moj se urednik doduše dvoumio, pa smo promijenili desetak verzija, premda sam duboko osjećao da je 'Niotkuda s ljubavlju' jedino pravo rješenje. Od početka kao da je bio upisan ili urezan ovaj naslov. Ne bih ga mijenjao nizašto, rekao je Đorđe Matić, koji je s knjigom "Niotkuda s ljubavlju" ušao u polufinale književne nagrade Fric.

- Glavni motiv romana je iskustvo tridesetogodišnje emigracije, pa iz toga pitanje identiteta, pripadnosti, mogućnosti doma i domovine, tuđine i povratka. No to je i roman o književnosti samoj, o činu umjetničkog stvaranja. Sve sam to ja - rekao je autor, kojemu prijatelji roman vide kao film.

- Jedan cijenjeni kolega i prijatelj po pročitanom mi je odmah rekao da roman vidi kao film ili seriju, što meni iskreno nije palo napamet. Recimo onda ovako: kad bi Todd Haynes bio naš čovjek, moguće bi bio taj savršeni redatelj. Poetičan, a istovremeno duhovit autor koji trajno promišlja problem višestrukih identiteta i kultura - dodao je Matić. Za njega je Fric najveći učitelj.

- Od 14. godine sam krležijanac i mnogo godina nisam imao većeg učitelja. Ili 'Vučitela', kako sam ga nazvao u svojoj poemi koju sam napisao kao posvetu, pokušavajući jezički i stilski uhvatiti nedosegnute 'Balade Petrice Kerempuha'. Što smo stariji, pak, s nekadašnjim se učiteljima sve više i svađamo - otkrio je Matić, a na pitanje gdje bi potrošio dobivenu nagradu, rekao je: "Kupit ću još više prošlosti".

Nagradu Fric i ove godine organizira i dodjeljuje tjednik Express, a sponzorira Barcaffe, koji podržava nagradu financijskim dijelom od 75.000 kuna, što ćemo uskoro čitati kao 10.000 eura, brutalnim bruto iznosom. Materijalni dio nagrade ostaje mobilna skulptura. Zadnjeg dana Sa(n)jam knjige u Puli bit će javnosti predočeni rezultati glasanja za uži izbor, između kojih će biti odabran pobjednik.

