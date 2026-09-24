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Najvrući izazov u 'Love Islandu Adriji'! Mili je prešla sve granice s Gašperom: Oni su to već radili

Piše 24sata,
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Najvrući izazov u 'Love Islandu Adriji'! Mili je prešla sve granice s Gašperom: Oni su to već radili
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Foto: VOYO
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Najviše pažnje tijekom izazova u showu privukli su Mili i Gašper. Mili je odlučila led iskoristiti malo drukčije. Kockicu je stavila u usta, približila se Gašperu i njome prelazila preko njegova tijela i vrata

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Led je možda trebao rashladiti atmosferu u vili 'Love Islanda Adrije', ali dogodilo se upravo suprotno. Islanderi su se našli pred jednim od dosad najzavodljivijih izazova, a glavnu riječ ovoga su puta vodile djevojke. Dobile su kocke leda i zadatak njima prelaziti preko dečkiju, dok se oni tijekom izazova nisu smjeli pomaknuti.

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Foto: VOYO

Najviše pažnje ipak su privukli Mili i Gašper. Mili je odlučila led iskoristiti malo drukčije. Kockicu je stavila u usta, približila se Gašperu i njome prelazila preko njegova tijela i vrata. Dok su ih ostali Islanderi promatrali, Gašper je pokušavao ostati miran i ne reagirati na njezine poteze.

Foto: VOYO

Upravo su njih dvoje brzo postali glavna tema izazova. Između smijeha i dobacivanja ostalih kandidata, njihova je izvedba podigla atmosferu u vili. 

- Igra je bila jako seksi, jako dobra i mislim da smo se svi super ismijali i da smo se relaksirali! - komentirali su kandidati.

- Oni su to radili i prije, sto posto - komentirao je Anthony.

Foto: VOYO

Ni ostali parovi nisu prošli bez iskušenja. Djevojke su led spuštale niz vratove i tijela svojih partnera, pokušavale ih iznenaditi i natjerati na reakciju, dok su dečki zatvarali oči, smijali se i pokušavali izdržati bez pomicanja.

Foto: VOYO

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