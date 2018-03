Nakon 15 godina pred nama će se pojaviti nova Lara Croft...

Ljubitelji akcijskih avantura Lare Croft nakon 15 godina ponovno će doći na svoje s novom pričom i novom glumačkom postavom. Dobitnica nagrade Oscar® Alicia Vikander je nova Lara Croft u najnovijem filmu o toj junakinji - 'Tomb Raider'.

Lara Croft neustrašiva je kći ekscentričnog pustolova koji je nestao kada je ona bila tinejdžerka. Sada je Lara mlada žena od 21 godinu bez ikakvog stvarnog cilja ili svrhe, Lara vozi bicikl za jednu kurirsku službu, čime jedva zaradi za stanarinu, pohađa kolegij, ali rijetko odlazi na nastavu.

Odlučna je stvoriti svoj vlastiti put, te odbija preuzeti očevo nasljedstvo jednako čvrsto kao što odbacuje ideju da je mrtav. Ostavivši sve iza sebe, Lara kreće na posljednju destinaciju svoga oca: mitološki grob na tajanstvenom otoku koji bi mogao biti negdje izvan Japanske obale. Ali njezina misija neće biti lagana; sam dolazak na otoke je gotovo nemoguć. Lara će morati naučiti pomicati svoje granice dok putuje u nepoznato. Ako preživi ovu opasnu avanturu, to bi moglo biti njezin početak kao Tomb Raider.

Uz Aliciju u filmu glume Dominic West ('Money Monster', '300'), Walton Goggins ('The Hateful Eight', 'Django Unchained'), Daniel Wu (serija 'Into the Badlands' TV kuće AMC) i nominirana za nagradu Oscar® Kristin Scott Thomas ('The English Patient'). Redatelj filma je Roar Uthaug ('The Wave'), a scenaristi su Geneva Robertson-Dworet i Alastair Siddons.

Željno očekivani akcijski spektakl 'Tomb Raider', u hrvatska kina stiže već danas u distribuciji Blitza, i to u najprestižnijim formatima: IMAX, 4DX i RealD 3D, a ulaznice možete kupiti na blagajnama kina ili online.

Tema: FILM