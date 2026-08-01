Nakon 30 godina, Goran Višnjić se s obitelji vratio u Hrvatsku

Nakon više od 30 godina života i uspješne međunarodne karijere, jedan od najpriznatijih hrvatskih glumaca s holivudskom adresom, Goran Višnjić, okrenuo je novu životnu stranicu. Zajedno sa suprugom Evom i njihovom djecom trajno se vratio u Hrvatsku. Vijest koja je odjeknula domaćim medijskim prostorom potvrdila je upravo Eva Višnjić objavom na društvenim mrežama, otkrivši da je obitelj, nakon 25 godina u Kaliforniji i šest u Engleskoj, svoj novi dom pronašla u pitoresknoj Istri.

Putovanje koje ih je na kraju vratilo kući započelo je prije gotovo tri desetljeća. Kalifornija, epicentar svjetske filmske industrije, bila je njihov dom punih 25 godina. Eva Višnjić, koja je, kako sama kaže, praktički odrasla u Los Angelesu, s nostalgijom se prisjeća tog razdoblja, ističući kako će taj grad uvijek imati posebno mjesto u njezinu srcu. Međutim, rođenje djece iz temelja je promijenilo njihove životne prioritete. Glamur i užurbanost "Grada anđela" postali su manje privlačni, a obitelj je počela čeznuti za mirnijim, sigurnijim i prirodnijim okruženjem u kojem će njihova djeca odrastati. Ta je želja bila prvi korak na putu prema Europi. Odlučili su se za Ujedinjeno Kraljevstvo, točnije slikoviti Cornwall na jugozapadu Engleske. Odluka je bila motivirana i obrazovanjem. Iako njihova djeca tečno govore hrvatski, roditeljima je bilo iznimno važno da usavrše čitanje i pisanje na materinskom jeziku.

- Zaključili smo da je najbolje preseliti ih u britanski školski sustav - objasnila je Eva, nadajući se da će im to pomoći u očuvanju snažne povezanosti s hrvatskim korijenima. Cornwall ih je isprva osvojio prekrasnom prirodom, zadivljujućim plažama i sporijim tempom života koji su tražili. Idila u engleskoj provinciji, međutim, nije potrajala. Političke i društvene promjene koje je donio Brexit značajno su zakomplicirale svakodnevni život. Eva Višnjić istaknula je kako je upravo to bio trenutak kada se "sve promijenilo". Putovanja u Hrvatsku, ključna za održavanje veza s obitelji i prijateljima, postala su logistička noćna mora.

Foto: galoicju

- Do Hrvatske nam je trebalo 11 sati, jednako kao iz Los Angelesa, samo bez jet laga - slikovito je opisala iscrpljujuća putovanja. Osim prometnih poteškoća, dodatni izazov predstavljala je i britanska klima. Nakon desetljeća provedenih u sunčanoj Kaliforniji, obitelj se teško navikavala na stalnu kišu i vjetar. Nostalgija za mediteranskim suncem i načinom života postajala je sve jača. Iako su već neko vrijeme razmišljali o povratku, preseljenje nije bilo jednostavno. Najveću prepreku predstavljao je pronalazak pravog trenutka za ispis djece iz engleskog školskog sustava, što je njihovu odluku odgodilo dulje nego što su prvotno planirali.

Goran Višnjić je ranije govorio i o želji da djeci omogući što normalnije djetinjstvo, daleko od medijskog pritiska koji bi njegova popularnost donijela u Hrvatskoj. Kada su se prošle godine napokon posložile sve kockice i riješila administrativna pitanja vezana uz školovanje, odluka je konačno mogla biti provedena u djelo. Svoj novi početak i dom obitelj Višnjić pronašla je u Istri, poluotoku koji Eva opisuje s neskrivenim oduševljenjem.

- Naš novi dom je u Istri, zemlji maslinova ulja, odličnog vina i tartufa. Mali raj na zemlji s blagom klimom i puno sunca - napisala je, sažimajući sve ono za čime su tragali posljednjih godina. Istra im je ponudila savršen spoj mira, sigurnosti, prirode i kvalitete života. Za obitelj koja je iskusila život na dva kontinenta, od užurbanog Los Angelesa do ruralnog Cornwalla, istarski način života predstavljao je ostvarenje dugogodišnje želje. Višnjić je i ranije isticao kako mu suvremena tehnologija omogućuje da radi s bilo koje lokacije, zbog čega fizička udaljenost od Hollywooda više nije prepreka za međunarodnu karijeru. Ono što je postalo presudno jest blizina ljudi koje vole. Upravo je ta emocionalna komponenta bila konačni poticaj za povratak. Svoju objavu Eva Višnjić zaključila je jednostavnom, ali snažnom porukom koja najbolje opisuje osjećaje cijele obitelji: Dobro je biti blizu obitelji i prijatelja. Dobro je vratiti se kući.

*uz pomoć AI-ja