Nakon 43 godine: Tihomir Pop Asanović ponovo na pozornici

Već sam u godinama pa u vrijeme kad počinje koncert ja uglavnom već spavam, govori nam Tihomir Pop Asanović (71).

Glazbenik je u petak zakazao povratnički koncert u Vintage Industrial baru nakon 43 godina pauze.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Izdržat ću koncert nekako. Ipak je muzika moj život - objašnjava.

Na koncertu će premijerno izvesti i novu pjesmu 'Noć u klubu'. Na pozornici će mu se pridružiti pjevačica Sabrina Hebiri i prateći bend Prijatelji uz goste iznenađenja.

Tihomir je nedavno promovirao novi koncert u Ljubljani i otkrio nam kako ga mu je odjednom na bini doletio grudnjak.

- Ljudi me nisu zaboravili - rekao nam je Tihomir. S njim je bila i supruga, no snalažljivi Pop nekako se izvukao. Novi je album sjajan pa je i supruga lakše podnijela taj grudnjak. A sve je to, zapravo, Pop zaradio davnih dana.

Foto: Facebook

Dado Topić (69) i menadžer Vladimir Mihaljek osnovali su grupu Time u studenom 1971. godine. Među prvima su priključili orguljaša Popa, pa su došli gitarist Vedran Božić (71), basist Mario Mavrin (70), bubnjar Ratko Divjak (71) te na klaviru i flauti Brane Lambert Živković (74). Bili su na glasu kao najbolji glazbeni znalci bivše države, no trajali su samo šest godina.

Foto: Facebook

- Naš je problem bio taj što nismo bili dovoljno komercijalni. Super smo prolazili u velikim gradovima, ali za manja mjesta nismo bili adekvatni - rekao je Pop. Zbog umijeća su sudjelovali i na snimanju albuma Josipe Lisac (68) 'Dnevnik jedne mladosti'. Najviše su tad koncerata imali u Rijeci. I jednu stalnu gošću.

Foto: Facebook

- Slavica Ecclestone je dolazila na svaki koncert - kaže Pop. Prošlo je 45 godina nakon njegova kultna albuma 'Majko zemljo'. Sad je opet okupio ozbiljne muzičare.

- Cijelog sam ga osmislio dok sam se vozio tramvajem - objasnio je Pop, a pjevačica Sabrina Hebiri je dodala:

- Još mi nije jasno kako sam se ja tako mala našla s legendom.