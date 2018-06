Nakon balade Severina snimila novi ljetni hit s Miligramom

Severina Kojić (46) ovih dana radi punom parom. Nakon što je prije tjedan dana publiku iznenadila pjesmom "Unaprijed gotovo", sada je izbacila pjesmu koju je snimila s Miligramom pod nazivom "Od ljeta do ljeta". Naziv pjesme prvobitno je bio "Od leta do leta", no pjevačica nije željela pjevati na srpskom.

Na društvenim mrežama stoji natpis pjesme na oba jezika - i na hrvatskom i na srpskom, a gospođu Kojić ni tekst pjesme na srpskom nije omeo, pa ona uporno pjeva na hrvatskom.

Pjevačica je u novom spotu obučena u kratku svjetlucavu haljinu koja joj ističe atribute i neodoljivo podjeća na haljinu u kojoj je plesala prije četriri godine za spotu "Italiana".

Spličanki ovo nije prva suradnja s Miligramom. Naime, s njima je surađivala prije osam godina kada su zajedno snimili pjesmu "Lola".

U spotu se pjevačica izvijala i škarama rezala jastuke. Tada je prvi puta je otkrila svoju agresivnu stranu otpjevavši kako "Neće više Lola, voljeti do bola, Lola više nema srca, cijeli grad to zna".

Foto: NIKOLA RADOJKOVIC

Pjevačica je prošli tjedan također iobjavila pjesmu 'Unaprijed gotovo' koju joj je napisala jedna od najpoznatijih autorica glazbenih tekstova u regiji Marina Tucaković (64) koja se već neko vrijeme bori s teškom bolešću.

Kako doznajemo, Marina je tekst za baladu napisala u vrijeme kada je Splićanki pisala i 'Silikone', singl koji je pjevačica objavila 2016.

- Ova pjesma nije pisana za mene, ali ona je mene čekala. Tekst je napisala moja mila Marina, koja svojim talentom i tekstovima uvijek nadmaši samu sebe, a nama nikad ne promaši srčanu aortu - kaže Splićanka.

Na pjesmi 'Unaprijed gotovo' Severina surađuje s Petrom Grašom (42) i najavljuje novi 13. album za kraj lipnja. Dvojac je spot snimao na plaži Ručica na Pagu.

- Ovo je emotivna i jednostavna pjesma s neobičnim krajem, kojoj je moj prijatelj Grašo dao onaj svoj jedinstveni začin, koji nema nitko. Ovom pjesmom proslavljamo punoljetstvo našeg prijateljstva - kaže gospođa Kojić.



Marina i Severina inače surađuju dugi niz godina, a Splićanka je prošle godine zadnji put pjevala njezinu pjesmu 'Mrtav bez mene'. Podsjetimo, liječnici su Tucaković početkom veljače operirali maligni tumor dojke na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. U ožujku je u pratnji svojih najbližih otputovala na liječenje u Njemačku. Tamo se zadržala nekoliko dana na autoimunoj terapiji.



- Optimistična sam kada je ovaj vid liječenja u pitanju. Nadam se dobrim rezultatima. Trudim se biti vesela i ne razmišljati pretjerano o svemu. Imam veliku pomoć supruga, sina i prijatelja koji su non-stop uz mene - rekla je Marina.

VIDI OVO: Selena Gomez potvrdila kako ju je Bieber prevario.