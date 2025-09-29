Nakon burnog ljeta s Majom Šuput, 'Gospodin Savršeni' Šime Elez se opušta i puni baterije

Bivši "Gospodin Savršeni", 26-godišnji Splićanin Šime Elez, ne prestaje intrigirati javnost, a nakon mjeseci ispunjenih avanturama i medijskim napisima o njegovom ljubavnom životu, čini se da je odlučio uzeti predah. Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrio djelić svoje opuštajuće atmosfere, pokazavši da i najaktivniji ponekad trebaju mir.

Na seriji novih fotografija, Šime pozira u jacuzziju jednog luksuznog hotela. Sunčeve zrake koje se probijaju kroz prozor stvaraju igru svjetla i sjene na njegovom preplanulom tijelu, a zamišljen pogled odaje dojam potpunog opuštanja. Uz objavu je kratko napisao: "Upravo... pssst, odmaram", jasno dajući do znanja da je vrijeme za tišinu i punjenje baterija.

Vrlo brzo nakon objavljivanja fotografija, post je lajkala i Maja Šuput, dajući svima do znanja kako se i njoj sviđa što vidi.

No, prije nego što je Šime objavio fotografije i otkrio lokaciju gdje su nastale, Maja je snimila i na Instagram story objavila video s iste lokacije, pa ćemo biti slobodni i zaključiti kako Šime ipak ne odmara sam, već se s njim opušta i Maja.

Ovaj zasluženi odmor dolazi nakon iznimno dinamičnog razdoblja za mladog Eleza. Cijelo ljeto mediji su ga povezivali s pjevačicom Majom Šuput, a glasine su dosegle vrhunac nedavno, kada su viđeni kako izmjenjuju poljupce na proslavi njezinog 46. rođendana. Osim ljubavnih iskrica, Šime je ljeto proveo i na dva kotača. Nakon što je u srpnju položio vozački ispit za motocikl, u kolovozu se otisnuo na devetodnevnu balkansku moto-turu dugu 3000 kilometara, posjetivši čak šest zemalja.

Njegovi pratitelji s odobravanjem su dočekali objavu. Uz brojne emotikone koji simboliziraju punjenje energije, istaknuo se i jednostavan, ali efektan komentar "Ljepotan", koji potvrđuje Šimin status miljenika ženskog dijela publike.