Nakon četiri godine Frajle razgalile obožavatelje u Slavonskom Brodu: 'Slavonska su srca doista najtoplija'

Miljenice publike i ambasadorice radosti protekli su vikend osvojile srce Slavonskog Broda, gdje su dvoranu Brod ispunili njihovi obožavatelji na večeri za pamćenje. Dva su sata na rasprodanom koncertu zajedno pjevali s članicama grupe The Frajle, koje na ovoj proljetnoj turneji u svim zemljama regije potvrđuju koliko njihovu emociju, jedinstveni glazbeni izričaj i karizmu prihvaća široka publika.

- Slavonska srca doista su najtoplija. Kad god dođemo u bilo koji slavonski grad iznova se iznenadimo toplinom kojom nas publika dočeka. Emocija koju dijelimo s publikom nešto je najvažnije i ona nam potvrđuje da se pjesmom zbližavamo i zajedno proživljavamo svaku skladbu. Upravo zato to nije samo večer glazbe, to je večer zajedničkog slavlja života i liječenja plesom i pjesmom svih naših rana da što brže i lakše zacijele. Hvala im na ljubavi, jedva čekamo povratak, izjavile su emotivne Frajle nakon rasprodanog koncerta u gradu na Savi, u koji su se vratile nakon četiri godine. Publici su ispričale zašto su izabrale za naziv grupe Frajle, a ne Sose, koja od njih je uvijek na dijeti i što za njih znači bećarenje.

Foto: Sonja Srša

Od uspjeha singla "Neka, neka", s kojim su nastupile na Izboru za pjesmu Eurovizije, novosadski ženski trio spakirao je kofere i putuje Slovenijom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i puni koncertne dvorane. U Slavoniju su se vratile mjesec dana nakon što su u Osijeku rasprodale dvoranu Zrinjevac, a već najavljuju dolazak u Novi Marof 9. lipnja. Proljetna turneja tek se zahuktava i termini novih koncerata još se slažu, no talentirane glazbenice vrijedno rade i na novim pjesmama jer, iako njihovi hitovi žive dugo, na izvoru su inspiracije i žele iskoristiti kreativni zanos. I ta njihova čarolija traje već 14 godina otkako su se Nataša Mihajlović, Jelena i Nevena Buča pojavile na sceni.

Foto: Sonja Srša

The Frajle će vas raspjevati, rasplesati, nasmijati, zabaviti, uz njih ćete se možda i zaljubiti. Glazbeni im je stil prožet pop zvukom, swing i gipsy ritmovima, panonskom melankolijom, ženskom duhovitošću, magičnim višeglasjem i interpretacijom koja drži pažnju od prve do zadnje pjesme na svakom koncertu, baš kao što je bilo za vikend u Slavonskom Brodu. Njihova publika ne poznaje dobnu granicu pa su na koncertu glasno pjevale tinejdžerice i tinejdžeri, muškarci i žene, ali i gospođe i gospoda u onim najboljim zrelim godinama. Uživali su u hitovima poput "Meni trebaš ti", "Ich liebe dich", "Štiklice", "Ko se to meni zaljubio", "Meni trebaš ti...", nezaobilazne boemske himne "Tamburaši", ali i preradama popularnih evergreena koje u njihovoj interpretaciji kao da postaju sasvim nove pjesme.

