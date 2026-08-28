Nakon deset godina čekanja, GusGus u Tvornici otvaraju zagrebačku klupsku scenu

Nakon ljeta, festivala i koncerata pod otvorenim nebom, Zagreb se vraća u klubove, a novu klupsku sezonu otvara jedno od najvažnijih i najposebnijih imena elektroničke glazbe. Islandski bend GusGus 8. rujna nastupa u Tvornici kulture, gotovo deset godina nakon posljednjeg zagrebačkog nastupa.

Deset godina čekanja završava koncertom koji će biti sve samo ne uobičajen. GusGus su poznati po tome da svaki svoj nastup pretvaraju u posebno, neponovljivo iskustvo – dinamično, improvizirano i svaki put drugačije. Njihove produžene verzije pjesama i transformacije zvuka, publici pružaju jedinstveni „limited edition“ doživljaj, a zagrebački koncert bit će dodatno poseban jer će bend ekskluzivno izvesti pjesme s novog albuma koji uskoro izlazi.

Foto: PROMO

GusGus su tijekom više od 25 godina izgradili status kultnog imena svjetske elektroničke scene, stvarajući vlastiti glazbeni svemir u kojem se susreću elektronika, pop, techno, rave i eksperiment. Njihov zvuk karakterizira jedinstvena kombinacija analogne produkcije i melodičnog, gotovo kozmičkog pop senzibiliteta, stvarajući atmosferu koja je istovremeno hipnotična, emotivna i nepredvidiva.



Okosnicu aktualne postave čine producent Biggi Veira, karizmatični vokalist Daníel Ágúst i Margrét Rán, čiji je dolazak otvorio novu fazu u razvoju GusGus zvuka. Od kultnih albuma poput Polydistortion, This Is Normal, Attention i Arabian Horse, preko novijih izdanja poput Mexico, Mobile Home i Dance O'rama, GusGus kontinuirano pomiču granice između klupske glazbe, popa i umjetničkog eksperimenta.

Zagrebačku večer otvorit će Allenheimer, alias islandskog glazbenika i umjetnika Atli Bollasona, rođenog i baziranog u Reykjavíku. Tijekom posljednjeg desetljeća djeluje na sjecištu glazbe, vizualne umjetnosti i književnosti, samostalno, s GusGus, te kao dio industrijskog audiovizualnog dua Unfiled.

Foto: PROMO





Njegova glazba istovremeno je dub i noise, dok je prate izrazito audioreaktivne vizualne projekcije u kojima prirodni obrasci rasta otkrivaju zagonetne poruke, gradovi postaju poprišta sukobljenih političkih i komercijalnih poruka, a riječi se pretvaraju u pejzaže.

GusGus i Allenheimer tako će 8. rujna označiti pravi povratak Zagreba u klupski ritam nakon ljeta, uz zvuk jednog od najprepoznatljivijih imena elektroničke glazbe i koncert koji se, baš poput GusGusa, neće moći ponoviti. Nakon gotovo deset godina čekanja – vrijeme je za GusGus.

Ulaznice su dostupneputem sustava Eventim, i na fizičkim prodajnim mjestima Eventima po cijeni od 42 eura.