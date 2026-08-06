Nakon dueta s Thompsonom, Antonio Maričević krenuo u solo karijeru i objavio prvu pjesmu

Mnoge je početkom ljeta iznenadila odluka donedavnog pjevača Hrvatskih ruža da krene u solo karijeru, a nakon samo dva mjeseca marljivog rada, objavio je svoju prvu pjesmu. Odlaskom iz benda odlučio je slijediti vlastiti glazbeni put i publici predstaviti nove pjesme koje će vjerodostojno predstaviti njegov osobni glazbeni izričaj. U mediteranskom popu i zabavnoj glazbi najbolje se snalazi i smatra da tako može pokazati najbolji dio sebe i publici dati svoj maksimum.

Pjesmu 'Otiša' sam' napisao mu je veliki domaći hitmejker Neno Ninčević, a njihovo prijateljstvo stasalo je tijekom zajedničke suradnje s Ružama koje je proslavio duet s Thompsonom "Ako ne znaš što je bilo" i postao jedan od najvećih domaćih hitova posljednjih godina.

- Svako prijateljstvo opstane ako je postavljeno na ispravnim temeljima pa tako i naše. Moja odluka da odem iz benda nikome nije ostavila ni traga gorčine, odluke smo donijeli zajednički kako bi se svatko razvijao i išao dalje u smjeru u kojem se prepoznaje. Zato i Neno ostaje moj autor, a ja ću odsad sam voditi brigu o mojoj karijeri. Ova nova pjesma tek je početak jednog uzbudljivog putovanja; novog puta kojem se veselim da publici vratim onaj stari prepoznatljivi zvuk koji danas živi u narodu, a rijetko se čuje u novim pjesmama; na tragu nekadašnjih hitova Olivera, Miše i ostalih legendi mediteranske zabavne glazbe, govori Antonio.

'Otiša' sam' donosi emotivnu priču o odlascima, životnim prekretnicama i snazi da se krene dalje, uz autentičnu interpretaciju i iskrenu emociju po kojoj je Antonio već osvojio publiku svojim prepoznatljivim vokalom. U novom video spotu uz njega se pojavljuje njegova atraktivna supruga Senka koja mu je, kako i pjesma govori, njegova svjetlost i luka. Antonio i Senka slove za jedne od najskladnijih parova na domaćoj sceni, a u životu, ističu, sve važne odluke donose razgovorom uz međusobno uvažavanje. To je ujedno i recept njihovog uspješnog braka.

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- Kad smo birali pjesme za moj samostalni album, ova koju upravo objavljujemo osvojila nas je na prvu i smatram da je ovo najbolji početak za novo glazbeno poglavlje mog života. Upravo okupljam vlastiti prateći bend i vjerujem da ćemo već uskoro krenuti sa zajedničkim svirkama. Neizmjerno se radujem uzbudljivim mjesecima koji slijede, a a ako je suditi po reakcijama publike, nismo pogriješili. To je najveći vjetar u leđa koji svaki pjevač može dobiti, istaknuo je Antonio.