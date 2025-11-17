Nakon dva sina stiže princeza: Marko Škugor emotivnom snimkom otkrio da će dobiti kćer

Naš poznati pjevač Marko Škugor podijelio je s pratiteljima na društvenim mrežama jednu od najljepših obiteljskih vijesti. On i supruga Ivana očekuju treće dijete, a emotivnom snimkom otkrili su da im nakon dva sina u obitelj napokon stiže i princeza.

U dirljivom videu, snimljenom u sunčanom obiteljskom dvorištu, Marko i Ivana sa svojim sinovima otvaraju veliku poklon-kutiju iz koje su poletjeli deseci ružičastih balona. Prizor je izazvao opće oduševljenje, a posebno emotivna bila je supruga Ivana koja nije mogla sakriti suze radosnice. "Još malo do dolaska princeze ", napisao je Škugor u opisu objave, dodavši hashtag #CuvamMisto, referirajući se na jedan od svojih velikih hitova koji je prigodno svirao u pozadini i dodatno uljepšao ovaj poseban trenutak.

Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali vijest, a čestitke su se redale u komentarima. "Sretno, predivni ste" i "Napokon seka bravoo" samo su neke od poruka podrške koje su preplavile objavu. Ova sretna vijest dolazi kao potvrda sklada u obitelji Škugor, nakon što su se nedavno suočili s glasinama o razvodu koje je pjevač javno demantirao.