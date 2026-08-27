U intervjuu za francuski Vogue, manekenka Gigi Hadid (31) opisala je odnos s glumcem Bradleyem Cooperom (51) kao miran i stabilan te istaknula važnu razliku u odnosu na svoje prijašnje veze.
Nakon glasina o vjenčanju, Gigi Hadid progovorila je o svojoj vezi s Bradleyem Cooperom
U intervjuu za francuski Vogue, manekenka Gigi Hadid (31) opisala je odnos s glumcem Bradleyem Cooperom (51) kao miran i stabilan te istaknula važnu razliku u odnosu na svoje prijašnje veze.
- Ono što je prekrasno u mojoj sadašnjoj vezi, a potpuno je drugačije od svega što sam prije iskusila, jest mogućnost da budemo duboko iskreni jedno prema drugome. Da kažemo ono što mislimo, kada to mislimo - kazala je Hadid i dodala da si ona i Cooper međusobno pomažu ostati 'čvrsto na zemlji', unatoč zahtjevima svojih karijera.
- Ne razumijemo nužno sve izazove s kojima se susrećemo u poslovima onog drugog, ali važno je imati nekoga tko vas podržava i pomaže vam ostati prizemljen - kazala je manekenka koju se s glumcem počelo povezivati 2023., no par je vezu držao u tajnosti sve do svibnja 2025. prvi kada je Gigi objavila fotografiju na kojoj se ljube na proslavi njenog 30. rođendana.
Iako to nisu potvrdili, nedavno su počela nagađanja kako su se u tajnosti vjenčali, nakon što su viđeni s istim zlatnim prstenjem na lijevoj ruci. I Gigi i Cooper imaju djecu iz prijašnjih veza. Manekenka s bivšim partnerom Zaynom Malikom ima kćer Khai, dok Cooper s Irinom Shayk ima devetogodišnju kćer Leu De Seine, piše People.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+