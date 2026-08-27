Nakon glasina o vjenčanju, Gigi Hadid progovorila je o svojoj vezi s Bradleyem Cooperom

U intervjuu za francuski Vogue, manekenka Gigi Hadid (31) opisala je odnos s glumcem Bradleyem Cooperom (51) kao miran i stabilan te istaknula važnu razliku u odnosu na svoje prijašnje veze.

- Ono što je prekrasno u mojoj sadašnjoj vezi, a potpuno je drugačije od svega što sam prije iskusila, jest mogućnost da budemo duboko iskreni jedno prema drugome. Da kažemo ono što mislimo, kada to mislimo - kazala je Hadid i dodala da si ona i Cooper međusobno pomažu ostati 'čvrsto na zemlji', unatoč zahtjevima svojih karijera.

- Ne razumijemo nužno sve izazove s kojima se susrećemo u poslovima onog drugog, ali važno je imati nekoga tko vas podržava i pomaže vam ostati prizemljen - kazala je manekenka koju se s glumcem počelo povezivati 2023., no par je vezu držao u tajnosti sve do svibnja 2025. prvi kada je Gigi objavila fotografiju na kojoj se ljube na proslavi njenog 30. rođendana.

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Iako to nisu potvrdili, nedavno su počela nagađanja kako su se u tajnosti vjenčali, nakon što su viđeni s istim zlatnim prstenjem na lijevoj ruci. I Gigi i Cooper imaju djecu iz prijašnjih veza. Manekenka s bivšim partnerom Zaynom Malikom ima kćer Khai, dok Cooper s Irinom Shayk ima devetogodišnju kćer Leu De Seine, piše People.