Nakon izložbe u Sydneyju, opet ću 'napasti' zvijezde Oscara...

Dio haljina već sam poslala u Australiju, a dio će ići na jesen, kada ću i ja napokon do Sydneyja, rekla nam je Matija Vuica (61). Slavna hrvatska dizajnerica 'izlagat' će svoje haljine u Sydneyju, u galeriji gdje će biti i slike Charlesa Billicha (84), slikara hrvatskog porijekla. Spojila ih je Alenka Borić, koja usko surađuje s Billichem.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Prati moje radove već neko vrijeme. Javila mi se s tim prijedlogom i vrlo brzo došla u Hrvatsku na dogovor. Tada sam vidjela da je to ozbiljna stvar. Prekrasna je žena, odmah smo se zbližile - rekla je Vuica i nastavila:

- Predložila je potom tu ideju, da u galeriji budu Billicheve slike i moje haljine njegovoj supruzi Christi, koju mu je i menadžerica, i Charles je to blagoslovio.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

U ekskluzivnom dijelu Sydneyja izložba će biti otvorena za desetak dana. Do Australije će i Matija, ali tek na jesen. S njom će tada i još haljina, iz nove kolekcije.

- Vidjet ćemo koliko ću još haljina poslati, to se još dogovaramo. Znam da će tada tamo biti i modna revija – otkrila je. U drugom mjesecu Vuica je haljinama oduševila voditeljice Oscara, Megan Henderson (44) i Megan Telles (29). Prije početka ceremonije pohvalile su kako nose haljine hrvatske dizajnerice.

- Vjerojatno ne bi došla do Sydneyja da nije bilo toga na dodjeli Oscara. To je ipak najveća pozornica. No, ujedno je to i dokaz da se uz volju i trud može uspjeti. Ja sam dokaz, mala iz Metkovića proširila se po svijetu - rekla je Vuica. Na jesen će nakon Sydneyja 'skočiti' i do Los Angelesa. Idem upoznati ljude koji me tamo promoviraju. Sve je to što se događa sada jako značajno za mene, moju ljubav i upornost nagradila su nebesa - kaže Vuica.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

A na put će s partnerom Juricom Popovićem (60), glazbenikom i velikim Dinamovim navijačem. Ne propušta utakmice 'modrih', koji bi u vrijeme dok će biti na putu vjerojatno igrati europske utakmice.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Neka gleda iz Australije, a osim toga, Dinamo će biti u Europi i kad se vratimo. Jako se veseli putovanju, bez obzira na to što će propustiti nekoliko utakmica. U Australiji mu je živio stric kojeg nikad nije upoznao, sređivao si je papire kada je umro. Sada ćemo mu otići na grob - objasnila je Vuica.

