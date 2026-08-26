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SVJETSKA PUTNICA

Nakon Kine, Karmela Vukov Colić otputovala je u Afriku

Piše 24sata,
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Nakon Kine, Karmela Vukov Colić otputovala je u Afriku
Foto: Instagram/Karmela Vukov Colić
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Nekadašnja TV voditeljica, a danas direktorica Turističke zajednice Dugo Selo, Karmela Vukov Colić na putovanju je u čarobnoj Africi kamo je odvela grupu putnika za turističku agenciju.

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Nekadašnja TV voditeljica, a danas direktorica Turističke zajednice Dugo Selo, Karmela Vukov Colić na putovanju je u čarobnoj Africi kamo je odvela grupu putnika za turističku agenciju.

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- Ako želiš ići brzo, idi sam. Ako želiš stići daleko, idi u društvu - napisala je Vukov Colić staru afrički izreku ispod fotografije crvenog zemljanog puta. Na svom Instagramu Vukov Colić svakodnevno objavljuje prizore iz Afrike, pa je tako pratiteljima otkrila da je izbliza vidjela krdo slonova koji su se približili njenoj grupi.

- Došli su nam susjedi u posjet - napisala je Vukov Colić. Prije Afrike, Karmela je boravila u Kini gdje je uživala drevnoj tradiciji, ali i tamošnjim megagradovima. Posjetila je Kineski zid i fotografirala se kraj najveće azijske rijeke Jangce i u Zabranjenom gradu.

Vukov Colić strastvena je putnica, pa je već posjetila Laponiju, Ekvador, Panamu, Španjolsku, Kubu, Meksiko i mnoge druge zemlje.

- Putovanja su najbolje uložen novac. Iskustva koja vam nitko ne može uzeti. Sjećanja koja ništa ne može uprljati - kazala je Vukov Colić jednom za Novi List

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