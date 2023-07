Nakon Lane pronašli su sreću: Todorić ima troje djece, 'mladi' Jan ljubi kćer slavne autorice

Lana Jurčević (36) već je pet godina u sretnoj vezi s Filipom Kratofilom, s kojim sada iščekuje prinovu. Sretnu vijest par je objavio jučer, a pjevačica nije mogla suzdržati suze radosnice u videu koji je objavila na svojim društvenim mrežama.

Filip je sada direktor Laninog uspješnog brenda La Piel, no njezina je karijera započela davno prije kozmetike i Filipa. Prvi album pjevačica je objavila 2003. godine, zvao se 'Lana', a ona je tada imala 19 godina.

Velika ljubav s Todorićem

U to je vrijeme Lana bila u vezi s najmlađim nasljednikom carstva Ivice Todorića, Ivanom Todorićem. Lana i Ivan upoznali su se još prije nego što je Lana započela pjevačku karijeru, a srednjoškolska je ljubav potrajala čak sedam godina. Iako su mnogi očekivali da bi mogla zazvoniti svadbena zvona, par se razišao 2007.

Lana je u jednom intervjuu otkrila da veza nije 'pukla' zbog treće osobe, niti bilo kakvog skandala, već da jednostavno nisu bili spremni za zajednički život.

Ivan od 2009. ljubi manekenku Milicu Mihajlović, s kojom se 2017. tajno vjenčao. Zajedno imaju troje djece; kćerkice Ariju i Milu te sina Vida. Osim na obiteljskom, Ivanu se posložilo i na poslovnom planu te je vlasnik nekoliko zagrebačkih ugostiteljskih objekata.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Voljela je mlađe

Nakon raskida s Todorićem, Lana je bila u dvije veze s nešto mlađim dečkima. Tada 24-godišnja lana ljubila je 18-godišnjeg maturanta Jana Jerića, koji ju je navodno ostavio zbog bivše djevojke. Lana je ipak objasnila da su se razišli zbog prevelike razlike u načinu života. Oglasio se i sam Jan.

Jan ipak nije ostao sa srednjoškolskom djevojkom, već se vjenčao s Sarah Josipović, PR stručnjakinjom čija je majka Suzy Josipović Redžepagić, autorica jedne od najprodavanijih domaćih kuharica.

Nakon Jana Lana je bila u vezi s još jednim mlađim dečkom, studentom Fabijanom Marićem. Fabijan danas više nije prisutan u javnosti.

Lijepu pjevačicu povezivali su sa sportskim novinarima Sašom Sušecom i Filipom Brkićem, no te ljubavi nikada nije ni potvrdila, a ni demantirala. Šuškalo se da ljubi 12 godina mlađeg Alena Halilovića, no taj je odnos oštro negirala.

- Iako nije od nikakve državne važnosti, htjela sam samo reći da nisam u nikakvoj vezi koja se spominje i ljuti me to da neki drugi ljudi do kojih mi je stalo moraju čitati to - napisala je tada na Facebooku.

Nakon medijski vrlo popraćenih veza s mlađim dečkima, pjevačica je bila u vezi s promotorom noćnog kluba Lovrom Krčarom. Od Lane je bio mlađi dvije godine, a svojevremeno je bio omiljen među djevojkama. Prije Lane povezivali su ga s njezinom kolegicom Frankom Batelić, ali oboje su vezu demantirali.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Lovro je inače kum našeg reprezentativca Dejana Lovrena, a dvojac je svojevremeno pokrenuo modni brend Russel Brown, koji je tad zaludio nogometaše. Čak je i Lana podržala brend pa je nosila njihovu majicu na koncertu u vodicama 2013.