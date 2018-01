Nakon Marijane i Nemeša, u BB-u zavladali ljubavni trokuti

ŠESTA SEZONA

U showu koji je sniman u Beogradu sudjelovali su natjecatelji iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, BiH, Crne Gore, a čak i Velike Britanije

Šesta sezona Big Brothera, prikazana 2011. po mnogočemu je bila zanimljiva. Šesta sezona bila je ujedno i prva sezona u kojoj su sudjelovali natjecatelji iz cijele regije, a ne samo iz Hrvatske. Kuća od 400 četvornih metara bila je smještena u beogradskom Pionirskom gradu, na Košutnjaku. Stotine tisuća gledatelja svakodnevno su pratili zbivanja u Big Brother kući, a neki natjecatelji nastavili su javnost zabavljati i nakon showa.

Sapunica Nemeša i Marijane

Najzapamćeniji su zasigurno ostali Marijana Kovačević, pobjednica showa, i Nikola Nemešević Nemeš koji su burno započeli ljubavnu vezu u kući. Marijana je tada bila udana za Ivana Čvrljka kojeg je nakon samo dva tjedna u showu prevarila s mladim Beograđaninom. Nemeš i Marijana nisu se sramili razmjenjivati strasti pred kamerama i pred drugima. Vezu su nastavili i nakon showa, iako su se svađali pa mirili nekoliko puta da 2016. napokon izgovorili sudbonosno 'da'.

Ipak, njihova bračna sreća trajala se svega osam mjeseci, a Marijana navodno već ima novog odabranika.

Svoje seksualne nagone nisu mogli obuzdavati ni izvan Big Brother kuće pa su početkom ove godine u jednom beogradskom kafiću razvalili WC školjku dok su se seksali u zahodu. Pobjednica regionalnog BB-a provela je i noć na triježnjenju u policijskoj postaji kada je pijana s prijateljicama izvrijeđala i napala zaštitara koji ih nije htio pustiti u noćni klub.

Marijana je sav novac od nagrade potrošila. Kazala je da je život skup, a skupa je bila i veza s Nemešom.

Još jedna natjecateljica koja i nakon showa često puni medijski prostor je srpska starleta Soraja Vučelić. Ona je nakon izlaska iz BB kuće vodila emisiju 'Sve za ljubav', a zatim se i skinula za Playboy. Navodno je kratko ljubovala s brazilskim nogometašem Neymarom.

Foto: Instagram

U međuvremenu, su joj zapalili automobil, nekoliko puta je završila na policiji, ali i kod plastičnog kirurga gdje se riješila jednog dijela silikona te je postala vrlo popularna na Instagramu gdje joj je profil u nekoliko navrata bio blokiran.

'Najljepše iskustvo u životu'

Nije Soraja jedina kojoj se sudjelovanje su showu isplatilo. Od poznanstva koje je stekao zahvaljujući sudjelovanju u Big Brotheru koristi je imao Nikola Nasteski - Lester koji je otišao u Dubai gdje radi kao model za jedan modni brend i za emiratske agencije.

Natjecatelj kojemu je Big Brother ostao u posebno lijepom sjećanju je Horvat Čagalj koji kaže da nikada nije požalio što se prijavio u Big Brother i da mu je sudjelovanje u showu donijelo predivna iskustva, da je upoznao divne ljude te doživio možda najzabavniju godinu života po izlasku iz kuće.

- Sudjelovanje u najvećem regionalnom Velikom Bratu je za mene najljepše iskustvo u životu. Koliko god to zvučalo jednostavno (sudjelovanje u showu), tu se ipak radi o posebnim uvjetima, ekstremnim doživljajima i osjećajima - rekao nam je Čagalj. On smatra da prije ulaska u show treba dobro razmisliti o svemu i da nečiji razlozi ulaska ne bi trebali biti predrastični niti bi očekivanja trebala biti prevelika.

- Ako tako uđeš u show, nemaš što izgubiti. Jako je bitno koliko ostaneš u kući, jer ako ispadneš u početku, cijelo to iskustvo stvarno nije vrijedno pažnje i doživljaj definitivno gubi na vrijednosti - kaže Horvat koji je u showu dogurao do finala. Negativnih iskustava nakon izlaska, kaže, nije imao, ali razočaran je načinom na koji kod nas funkcionira celebrity scena. Horvat smatra da mediji uvijek pišu o istim ljudima i da se sve preozbiljno shvaća.

Nakon izlaska iz kuće puno je vremena provodio s bivšim ukućanima iz BB kuće, a najviše s Lesterom, kojeg je upravo on i povezao s ljudima u Dubaiju te s Nikolom i Sorajom. S Nemešom i Marijanom čak je i živio jedno vrijeme. To su za Horvata bila predivna vremena, ali način života i obaveze ne dozvoljavaju da to potraje.

- Ostaju jako lijepe uspomene i nas će uvijek vezati to nešto posebno, što nitko drugi tko nije bio s nama u kući ne može razumjeti - zaključio je Čagalj.

Nikola zavodio i nakon showa, Duško je putovao, a Ema se zaposlila

Nikola Maurović bio je pravi zavodnik u showu. Zbog njega se u kući odvijala prava drama kada je nakon romantične večere koju je dobio kao nagradu od Velikog Brata poljubio Tamaru Đorđević pa se njezin dečko Slaven zbog toga popeo na ogradu BB kuće.

Nakon Big Brothera Nikolu se povezivalo i s Majom Lenom Lopatny, ali oboje su negirali vezu iako su mediji čak pisali da bi on mogao biti razlog njenog prekida s tadašnjim dečkom Alenom Maksimovićem. Zbog toga je Alen, inače boksač, čak i zaprijetio da će ga pretući.

- Ne bojim se nikoga. Ako mi ima nešto za reći, neka me pita - rekao je tada Nikola.

Jedan od najsimpatičnijih natjecatelja showa Duško Bogdanović nakon 'Big Brothera' je sa suprugom sudjelovao u realityju 'Put oko svijeta u 80 dana'. Tijekom svoje pustolovine morao je ispunjavati razne zadatke.

Ema Šuker se zaposlila zahvaljujući sudjelovanju u showu, ali i 24sata gdje se požalila da traži posao i da bi voljela raditi.

Ostali natjecatelji šeste sezone bili su: Nirmal Kukić, Bojana Stojković, Antonija Jovanović, Dražen Bogdan, Vladimir Tomović, Radiša Miljković, Tamara Đorđević, Slavica Zulejić, Dragana Strahinjić, Mila Tokić te Milan Grahovac i Branislav Radonić.

SEDMA SEZONA

Posljednje regionalno izdanje popularnog Big Brother bilo je i daleko najskandaloznije. Stanari se nisu suzdržavali, a neki su zaista otišli predaleko.

Foto: RTL

U rujnu 2015. godine krenula je sedma sezona Big Brothera (ili Velikog Brata). Stanari su živjeli u reality rezidenciji na beogradskom Košutnjaku, a upravo je ta sezona prema mnogima bila najkontroverznija. Isto tako, ova sezona bila je posebna po tome što je po prvi put pobijedio natjecatelj iz Makedonije.

Pobjednik patio za mlađom Šegetinkom

Foto: RTL

Darko Spejko Petkovski osvojio je sto tisuća eura i simpatije gledatelja. Makedonac si je kao uspomenu tetovirao logo Velikog Brata

U kući nije bio pretjerano sklon ekscesima, a većina pamti njegovu 'patnju' za sustanarkom Tinom Šegetin. Iako se šuškalo da je među njima ipak bilo nešto, na kraju ta reality ljubavna priča nije imala sretan kraj.

Darko, koji radi na glazbenoj i manekenskoj karijeri, u vezi je s atraktivnom Ljupkom Mitrovom, Tina se nedavno udala u Crnoj Gori za svog odabranika Racu Jovanovića , ali su ostali dobro prijatelji.

Foto: Instagram

- Ervin, Tina i Barbara su stalno bili uz mene i bez njih ne bih stigao gdje jesam, tako da ću se s njima sigurno nastaviti družiti. Poznanstvo s njima je definitivno najljepši trenutak u realityju - rekao je svojedobno Darko.

Sestre Šegetin 'zaludjele' sustanare, ali seksa nije bilo

Riječanke su u kući otvoreno pričale o estetskim zahvatila i druženju sa srpskom starletom Sorajom Vučelić. Kada se nisu uređivale zavodile su sustanare. Tina je oko malog prsta vrtjela spomenutog pobjednika Darka, dok je Barbara osvojila nabildanog Sarajliju Ervina Mujakovića. Ipak, ni ova 'reality patnja' nije potrajala.

Foto: RTL

Nakon showa djevojke su bile angažirane kao zaštitna lica jednog modnog brenda, pojavile su se na sajmu automobila te radile na svojem izgledu u čemu je posebno prednjačila Tiina koja sada izgleda poputno drugačije.

Osim toga, ova Big Brother posada bila je prva koja je svoju 'slavu' nastavila i na društvenim mrežama, posebno Instagramu, a po tome su Šegetinke među vodećima.

Neponovljivi Vasići

Vesela obitelj gledatelje je zabavljala svojim neponovljivim izjavama. Mama Rada je sve 'kružila', tata Rade im je svirao, dok su 'bliznaki' Mika i Giba posebno oduševili svojom interpretacijom popularne Beyonce. Nakon završetka showa još su neko vrijeme živjeli na račun reality slave, a onda su počeli problemi.

Foto: Jurica Galoic/PIXELL

Naime, blizanci su završili su na sudu s Brankom Radić, koja ih je udomila nakon showa 'Big Brother'. Blizanci su pristali a raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju. Umirovljenica iz Reke kraj Koprivnice tražila jeda ga raskinu nakon što su Vasići otišli iz njezine kuće.

Ona tvrdi da nisu ništa radili, a oni da im Branka nije dala mira. Vasići su na raskid ugovora pristali, no žalili su se što moraju platiti troškove sudskog postupka. No 'reality' braća svoj novac troše na dotjerivanje. Između ročišta, Mika i Giba 'pobjegnu' na čupanje obrva.

Mika i Giba su kod Branke živjeli osam mjeseci. Braća Vasić tvrde da im je od Big Brothera ostalo novaca pa da vrijeme provode u Srbiji, Njemačkoj i Austriji.

Foto: Željko Hladika/24sata

Ervin se seksao sa Steffani, a patio za Barbarom

Manager u jednom sarajevskom solariju ostao je zapamćen po već sada legendarnoj izjavi: 'To nije lijepo', a pobjednik Darko i danas mu je među najboljim prijateljima.

- Bili smo nerazdvojni tijekom BB showa i dan danas ostali najbolji prijatelji. Hvala ti brate što se, kada sam u Sarajevu, osjećam kao kod kuće. Ljubi brat - napisao je Darko na svom Instagramu uz fotografiju na kojoj pozira sjedeći ispred Sebilja u centru sarajevske Baščaršije. Makedonac je svom domaćinu napisao i 'ljubi brat', dok mu je Ervin odgovorio s 'brat moj!'.

Foto: Instagram

Ervin je vrlo marljiv na društvenim mrežama, a pratitelje na Instagramu najčešće časti fotografijama iz teretane.

Divlja Steffani bez 'kočnice'

Sarajlia nije skrivao svoje osjećaje prema starijoj sestri Šegetin koja ga je odbila pa je utjehu potražio u krevetu sustanarke Steffani Banić. Temperamentna Splićanka u reality rezidenciji na Košutnjaku bila zadužena za 'krš i lom', a onda se, ako je suditi prema društvenim mrežama, malo smirila.

Sredinom prošle godine zaposlila se na Lastovu u trgovini, a tamo je otišla sa sugrađaninom Franom, koji ondje ima kuću jer mu je majka s otoka. Spojili su ugodno s korisnim. Odmarali su i zarađivali.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Ipak. čini se da su se u međuvremenu u njezinom životu dogodile velike promjene. Steffani se tako na društvenoj mreži pohvalila novim lookom.

Foto: Instagram

Sada nosi bob frizuru u stilu Kleopatre, a njezinom dečku na slikama nema 'ni traga ni glasa' pa je lako moguće da je nova frizura povezana s novim životni poglavljem.

Neponovljiva Mira

Mirjana Praizović svakako je bila jedan od osebujnijih likova koji su prodefilirali Big Brother kućom. Šašava Mira proteklih se mjeseci pritajila, a sada opet 'briljira' na društvenim mrežama.

Foto: Facebook/RNK Sladorana

Nedavno je operirala nos i objavila fotografije nakon zahvata, a sada je hostesa iz Laktaša u prvi plan stavila svoje atribute.

- Volim svoje tijelo - napisala je u opisu fotografije na kojoj je leđima okrenuta kameri dok je u prvom planu njezina guza 'zapakirana' u tangice, a cijeli dojam pojačava tetovaža.

Foto: Instagram

Osim nosa, Mirjana je, čim je završila srednju školu, stavila silikone u grudi. Ima šest tetovaža od kojih su neke na intimnim dijelovima tijela. Želja joj je postati porno glumica.

- Volim starije muškarce, posebno one koji imaju novca. Ako nemaju, onda makar moraju biti dobri ljubavnici – rekla je Mirjana.

U Big Brother kući proslavila se skidanjem i pokazivanjem grudi i guze, a plazila je i po Ervinu, no nije ga uspjela zavesti jer se on smrtno zaljubio u riječku manekenku Barbaru.

Ostali kandidati bili su Aleksandar Ralević, Andrea Jakimovska, Branislav Krstić, Đorđe Đenić, Ivona Milovanović, Jozefina Išaretović, Anton Kopajtić, Luka "Luća" Mišnić, Vesna Bartolić, Goran Todić i Zorica Marković.