Nakon očevog poricanja da ima dječju pornografiju, oglasio se polubrat Meghan Markle

Thomas Markle mlađi oglasio se nakon što je njegov otac javno opovrgnuo šokantne optužbe o posjedovanju dječje pornografije. Obiteljska drama dobila je novi nastavak nakon što su otkriveni stravični detalji o materijalima pronađenima u očevoj kući na Filipinima, a u cijelu priču uključili su se policija i FBI. Svoj stav iznijela je i sama Meghan Markle naglasivši potrebu za zaštitom obitelji.

Podsjetimo, javnost je nedavno potresla vijest da je Thomas Markle mlađi, šezdesetogodišnji polubrat Meghan Markle, obavijestio policiju i FBI o pronalasku nezakonitog materijala. On tvrdi da je u kući svog oca u mjestu Cebu na Filipinima pronašao četiri velike kutije prepune slika i videa zlostavljanja djece.

Prema njegovim riječima, radi se o stotinama, a možda i tisućama fotografija i snimaka djevojčica koje nemaju više od deset ili jedanaest godina. Prema izvješću portala People.com, jedan od spornih materijala navodno je snimljen u bivšoj kući Thomasa starijeg u Meksiku.

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Njegov otac trenutno se nalazi u rehabilitacijskom centru u Floridi. Thomas mlađi navodno je neko vrijeme boravio s njim na Filipinima kako bi se brinuo o njemu nakon što je osamdesetdvogodišnjak pretrpio moždani udar. Zbog ozbiljnosti situacije, vlasti su preuzele materijale, a filipinska policija započela je istragu.

Thomas Markle stariji brzo je reagirao na optužbe, oštro demantirajući sve navode svoga sina. U razgovoru za medije izjavio je kako je šokiran i povrijeđen činjenicom da njegov vlastiti sin iznosi takve tvrdnje protiv njega.

​- Ovo je obična hrpa laži. To je bolesno. Nemam pojma zašto me Tom pokušava uništiti ovim lažima - rekao je Thomas stariji za The Daily Mail.

Njegov polubrat nazvao je taj demanti nevjerojatnim te je izjavio kako je potpuno uvjeren da će policijski stručnjaci otkriti pravu istinu. Naglasio je kako ogromnu gomilu dokaza nikada ne bi predao vlastima da nije bio tisuću posto siguran u ono što radi te da materijali nemaju nikakve veze s njim.

​- Ako to gnjusno smeće, koje datira četrdeset ili pedeset godina unatrag, nije njegovo, tko ga je onda tamo stavio, odakle im i zašto bi to učinili - upitao se Thomas mlađi u razgovoru za medije, izazvavši oca da objasni kako su kutije završile u njegovoj kući.

Thomas Markle, Meghan Markle's father, is seen in a still taken from video as he gives an interview to ITV's Good Morning Britain program which is broadcast from London | Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ubrzo nakon što su optužbe dospjele u javnost, oglasila se i Meghan Markle. Vojvotkinja je izjavila kako je duboko potresena te je naglasila da su njene misli uz svu djecu koja su pretrpjela štetu. Otkrila je i kako je još prije nekoliko godina upozorena na zabrinjavajuće optužbe protiv svog oca, i to putem pisma koje je londonska policija zaprimila tijekom njezine udaje za princa Harryja.

​- Nadam se da sada svi mogu razumjeti da je moja odluka da se udaljim od oca i ne dopustim mu kontakt s našom djecom donesena samo iz jednog razloga: kako bih ih zaštitila - istaknula je Meghan.

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Ona sa suprugom princem Harryjem ima dvoje djece, sedmogodišnjeg sina Archieja i petogodišnju kćer Lilibet, a njezin otac nikada nije upoznao svoje unuke. Njezina polusestra Samantha Markle u međuvremenu je odbacila bratove tvrdnje i optužila ga da sve izmišlja, no cijeli slučaj privukao je veliku pažnju međunarodnih institucija.

Američki FBI potvrdio je da su upoznati s optužbama te da će pružiti odgovarajuću podršku filipinskim vlastima u rješavanju ovog slučaja. Istražit će i sve povezane optužbe za kršenje američkih saveznih zakona, dok Thomas mlađi naglašava da očekuje da se cijela priča na kraju preseli na sud u Sjedinjenim Američkim Državama gdje će se njegov otac morati suočiti s pravdom.



