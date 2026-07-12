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KRAJ AVANTURE

Nakon poraza od Engleske, Haalandova djevojka objavila dirljivu posvetu uz veliki hit

Piše 24sata,
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Nakon poraza od Engleske, Haalandova djevojka objavila dirljivu posvetu uz veliki hit
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Foto: Instagram
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Na utakmicu četvrtfinala, Isabel Johansen došla je u haljini koja je prilagođena verzija dresa norveške reprezentacije, i sa brojem 9 kojeg na nacionalnom dresu nosi Haaland. Par je u vezi od 2021. i imaju jedno dijete

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Nakon što je Norveška na Svjetskom prvenstvu ispala od Engleske, djevojka Erlinga Haalanda dala mu je podršku na svom Instagram profilu. Na utakmicu četvrtfinala, Isabel Johansen došla je u haljini koja je prilagođena verzija dresa norveške reprezentacije, i sa brojem 9 kojeg na nacionalnom dresu nosi Haaland.

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- Ova je avantura za ovaj put završila, ali uspomene ćemo zauvijek nositi sa sobom. Tako sam ponosna na tebe, uvijek - napisala je Isabel. Nakon utakmice je podijelila i spot Haalandove rap pjesme 'Kygo jo' koju je snimio kao 15-godišnjak s prijateljima, a koja je postala hit nakon što je nedavno isplivala u javnost i nakon što ju je obradio glazbenik Kygo. Nogometaš i Isabel poznaju se od djetinjstva, a u vezi su od 2021. godine. Imaju jedno dijete.

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