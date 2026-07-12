Na utakmicu četvrtfinala, Isabel Johansen došla je u haljini koja je prilagođena verzija dresa norveške reprezentacije, i sa brojem 9 kojeg na nacionalnom dresu nosi Haaland. Par je u vezi od 2021. i imaju jedno dijete
Nakon poraza od Engleske, Haalandova djevojka objavila dirljivu posvetu uz veliki hit
Nakon što je Norveška na Svjetskom prvenstvu ispala od Engleske, djevojka Erlinga Haalanda dala mu je podršku na svom Instagram profilu. Na utakmicu četvrtfinala, Isabel Johansen došla je u haljini koja je prilagođena verzija dresa norveške reprezentacije, i sa brojem 9 kojeg na nacionalnom dresu nosi Haaland.
- Ova je avantura za ovaj put završila, ali uspomene ćemo zauvijek nositi sa sobom. Tako sam ponosna na tebe, uvijek - napisala je Isabel. Nakon utakmice je podijelila i spot Haalandove rap pjesme 'Kygo jo' koju je snimio kao 15-godišnjak s prijateljima, a koja je postala hit nakon što je nedavno isplivala u javnost i nakon što ju je obradio glazbenik Kygo. Nogometaš i Isabel poznaju se od djetinjstva, a u vezi su od 2021. godine. Imaju jedno dijete.
Erling Haaland, who's in the FIFA World Cup playing for Norway, has a rap song with over 20 million views on YouTube.— XXL Magazine (@XXL) July 8, 2026
Before he was a household name in the soccer world, the Norwegian striker made a song titled "Kygo Jo" with his childhood teammates as the group Flow Kingz when… pic.twitter.com/aOM5kk6G78
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