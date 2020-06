A post shared by Ena Friedrich (\u010cobanov) \ud83d\ude02 (@enafriedrich1) on Apr 24, 2020 at 4:34am PDT

<p>Ovih dana procurila je eksplicitna videosnimka Playboyeve zečice i bivše natjecateljice showa 'Ljepotice i Genijalci' <strong>Ene Friedrich Čobanov </strong>(33). Sadržaj za odrasle objavila je na svojoj 'Only fans' stranici, a nepoznati korisnik podijelio ju je s tisućama porno obožavatelja koji u Eninoj akciji mogu uživati potpuno besplatno. </p><p>U intervjuu za 24 sata, Ena je otkrila koliko ovakvo ponašanje utječe na zaradu, što roditelji misle o ovom poslu, ali i kako je dečka uključila u cijelu priču.</p><p> </p><p>- Naravno, širenje videosnimki šteti mom poslu. Za gledanje takvog sadržaja ljudi plaćaju mjesečnu članarinu, a ovako mogu svi gledati besplatno. Prijavili smo sadržaj, ali uvijek treba dan-dva da se skine s druge stranice - rekla nam je Playboy zečica. </p><p>Ova atraktivna crnka, po struci povjesničarka umjetnosti, ne krije kako uživa u poslu kojem se maksimalno predala. S obzirom na to da svakodnevno pozira gola, nas je zanimalo i što roditelji kažu na njezino ponašanje. </p><p>- Pa imam 33 godine. Mojim roditeljima je najbitnije da sam dobra osoba, a to što mene vesele gluposti... Ahhh... Što da rade - priča nam Ena. U 'Only fans' priči pridružio joj se i dečko, a iako je na početku bila skeptična, Ena je nakon objavljene 'akcije' s partnerom, dobila samo pozitivne reakcije brojnih pratitelja. </p><p>- Naravno, puno mi pomaže. Sve je krenulo spontano. Imala sam nekakvo fotkanje i tijekom pauze pitala sam dečka hoće li mi se pridružiti snimanju i za moju stranicu. Razmišljali smo kakav sadržaj plasirati, točnije do kuda ići. Samo sam mu rekla: 'Daj, idemo nešto konkretnije'. I moram priznati, reakcije su bile odlične - rekla nam je Ena koja je nedavno tijelo ukrasila zanimljivom tetovažom. Na intimnom dijelu tijela napisala je 'Vlasništvo Daniela Kiša'. </p><p>- To sam vidjela na jednoj djevojci i jako mi se svidjelo. Nakon nekoliko mjeseci veze odlučila sam mu posvetiti tetovažu. Samo sam napravila veći font - s osmijehom na licu priča nam Ena. O zaradi ne želi govoriti, ali, kaže, može se pristojno živjeti od ovog posla. Fanovi za mjesečnu članarinu trebaju izdvojiti oko 70 kuna, a nakon sudjelovanja u realityju popularnost joj je narasla. </p><p>- U cijelu priču krenula sam slučajno. Kontaktirao me osnivač ovog programa i nekoliko mjeseci sam razmišljala o ponudi. Na stranici možeš sam kreirati sadržaj i ne postoji pravilo kakav eksplicitni sadržaj trebaš objavljivati - rekla nam je Ena za kraj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p>