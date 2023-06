Nakon prekida s curom napisala je svoj najveći hit, a sad u Splitu raspjevala i rasplesala publiku

Svjetska atrakcija Laura Pergolizzi, poznatija na sceni kao LP, sinoć je zapjevala pred popunjenim Prokurativama u Splitu, a za ovaj spektakl tražila se karta više.

- Pozdrav Hrvatska - rekla je pjevačica koja je bila dobro raspoložena na početku koncerta, zatim je pozdravila sve okupljene.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Za ovu američku kantautoricu talijanskog podrijetla, kažu da je kao zbirka jedinstvenosti: od nestandardnog izgleda s dječačkim kovrčama, sunčanim naočalama i naušnicom u obliku križa, do jedinstvene izvedbe pjesama s dubokim tekstovima.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Snažnim vokalom sve je oduševila, a veliki dio publike je i rasplesala. U Splitu je izvela hitove poput 'Other people', 'Lost on you', 'Girls go wild' i mnoge druge.

Radijske postaje 2016. godine je osvojila s 'Lost On You', a pjesmu je napisala nakon prekida s djevojkom.

- Osjećaj je bio kao da se jako polako gušim… Uvijek kad ulazim u veze želim da potraju zauvijek, mislim da to većina ljudi radi, ali dogodi ti se taj strašni trenutak kada postaneš svjestan da ne funkcionira - izjavila je pjevačica svojedobno za The Independent.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kada je pjesma izašla, gotovo odmah je dospjela na vrh top ljestvica u Grčkoj. Uslijedilo je osvajanje Italije, Francuske, Portugala, Izraela, Poljske, Rumunjske, Hrvatske, Srbije, Turske...

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Bez žanrovskog ograničenja, multiplatinasta pjevačica i tekstopisac, s više od 3 milijarde streamova svog imena, stvorila je snažan zvuk koji vjerno prati.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prošlo je svega tri mjeseca od izdanja novog singla 'Golden' kojim najavljuje album 'Love Lines' i u sklopu svjetske turneje na kojoj će ovo biti jedini koncert u bližoj regiji.