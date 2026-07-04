Nakon rasprodanog svibanjskog koncerta, Vanna se vraća u Lisinski 7. studenoga ove godine

Vanna i koncertna dvorana Lisinski se vole, a njezina publika te posebne koncerte s nestrpljenjem iščekuje. Svibanjski samostalni koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog bio je rasprodan, pa je lijepa vijest da Vanna ponovno stiže u „hram hrvatske glazbe“ – 7. studenog 2026. Vanna će održati novi samostalni koncert u Lisinskom, a fanovi koji su ostali bez ulaznica za svibanjski termin sada imaju novu priliku doživjeti njezin nastup uživo.

- Lisinski je uvijek posebna priča, a ovaj novi termin najljepša je moguća potvrda da glazba koju stvaramo ima publiku koja je prati i voli. Koncert u svibnju je posebno zabilježen u srcu svima nama koji smo bili u dvorani, a u studenom donosim nastavak te priče – i moju najnoviju pjesmu 'Toliko toga', koju sam upravo predstavila na Melodijama Jadrana - izjavila je Vanna.





Svibanjski koncert ostaje zapamćen kao jedna od najemotivnijih glazbenih večeri u Lisinskom posljednjih godina. Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a Vanna je publiku sa svojim izvrsnim pratećim glazbenicima provela kroz cijelu svoju karijeru – od početaka s bandom Electro Team, preko velikih hitova poput „Izmiješane boje“ i „Bora na licu“, do dueta sa Sergejem Božićem uz pjesmu „Dan po dan“ koji je publiku dirnuo do suza. Mediji su koncert opisali kao večer koja se pamti, a program je zaokružen pjesmom “Puna memorija”, jednim od najvećih Vanninin autorskih dejla , svakako prikladnom a noć u kojoj su i izvođačica i publika otišle kući s punim srcem.

Svi dosadašnji koncerti u Lisinskom bili su veličanstveni i Vannu vezuju uz čitav niz uspjeha u karijeri, a vjerna publika posebno pamti koncert koji je imala sa Zagrebačkom filharmonijom. Upravo u Lisinskom nastao je i jedan od njezinih live albuma «Zajedno 20 godina» snimljen na slavljeničkom koncertu povodom 20 godina karijere.

Svoju kreativnu energiju Vanna ne usporava – ovog ljeta nastupila je na Melodijama Jadrana gdje je predstavila najnoviju autorsku pjesmu „Toliko toga“, potvrđujući da nastavlja stvarati novu glazbu i nakon više od tri desetljeća karijere.

Vanna je jedna od najvažnijih hrvatskih pop pjevačica koja je na scenu stupila početkom 90-ih kao vokal i koautorica grupe Electro Team i svojim osebujnim vokalom obilježila hrvatsku dance scenu devedesetih. Napuštanjem banda i odlaskom u solo karijeru Vanna se okrenula prema urbanoj pop glazbi. Osvojila je više glazbenih nagrada Porin. Posljednjih godina svoju je glazbenu širinu pokazala najširoj publici i kao mentorica popularnih emisija «The Voice Hrvatska» i «The Voice Kids Hrvatska» gdje je svoje bogato glazbeno znanje prenosila mladim izvođačima. Upravo zato ističe važnost suradnje sa mladim pjevačem Sergejem Božićem iz njenog tima «The Voice Hrvatska», s kojim je snimila svoju autorsku duet pjesmu «Dan po dan» po kojem je nazvala svoj prvi kantautorski album. Time je Vanna samo dokazala da i van showa vrlo iskreno i ozbiljno daje veliku podršku mladim pjevačima s kojima se susreće u svojoj karijeri.

Ulaznice za koncert 7. studenog 2026. u Lisinskom mogu se kupiti na: LISINSKI.HR.